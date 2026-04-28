جدة.. قمة خليجية استثنائية تناقش أزمة مضيق هرمز وأمن الطاقة
تنطلق في مدينة جدة اليوم القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبحث القادة تطورات الأوضاع وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والمخاطر على أمن الطاقة والملاحة البحرية.
ومن أبرز الملفات التي تناقشها القمة الاستثنائية:
ملف التصعيد وأمن المنطقةذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن القادة المجتمعين سيناقشون في القمة "سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلائها"، واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، في إطار تحرك خليجي موحد لحماية المصالح الاستراتيجية وضمان استقرار المنطقة.
شريان التجارة تحت المجهروتتصدر تداعيات إغلاق مضيق هرمز جدول أعمال القمة، بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، حيث يبحث القادة تأثيرات ذلك على حركة الملاحة البحرية والأسواق الدولية، والخيارات المتاحة لضمان انسيابية الإمدادات وتقليل المخاطر الاقتصادية.
الوساطة الباكستانيةكما تتناول القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لاحتواء الأزمة وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد.
موقف خليجي موحدوتؤكد القمة على أهمية توحيد الموقف الخليجي في مواجهة التحديات، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يرسخ الأمن الجماعي ويحمي المكتسبات الاقتصادية.
ومن أبرز الملفات التي تناقشها القمة الاستثنائية:
