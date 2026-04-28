Babnet   Latest update 14:41 Tunis

جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية تنظم حملة لتنظيف شاطىء حمام الأنف يوم 2 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f09de6c72cc3.76128561_ejhmlgoqfkpin.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 13:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تنظم جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية( TunSea) ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، حملة توعوية كبرى لتنظيف شاطىء حمام الانف، يوم السبت 2 ماي المقبل، على الساعة التاسعة صباحا

وتأتي هذه المبادرة في سياق الاستعدادات للموسم الصيفي وإزالة كل المظاهر المخلة بجمالية المكان والمساهمة في تنظيف الشاطئ وتنقيته من كل مظاهر التلوث والشوائب العالقة برمال الشاطئ


وتهدف هذه الحملة الى حماية السواحل التونسية ونشر الوعي البيئي وارساء حلول مستدامة لمدينة حمام الأنف


جمعية تونسي للعلوم التشاركية (TunSea) هي منصة تونسية تهدف لربط المواطنين والشباب والبحارة بالعلماء لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي

وتشمل أنشطة الجمعية حملات تنظيف الشواطئ وورشات عمل تربوية والبحث العلمي التشاركي

وكانت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (APAL)، قد أطلقت برامج تدخل استثنائي لتنظيف شواطىء ولايات بنزرت وسوسة وتونس ونابل في جانفي 2026 لمعالجة الأضرار الناتجة عن التقلبات الجوية
مثل تراكم النفايات وهياج البحر.

وستركز هذه التدخلات على ازالة الرمال المتراكمة بفعل الأمواج ورفع النفايات البلاستيكية والعضوية وإعادة تهيئة الشواطئ المتضررة قبل حلول الموسم السياحي

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328252

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>