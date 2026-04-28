جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية تنظم حملة لتنظيف شاطىء حمام الأنف يوم 2 ماي 2026

تنظم جمعية " تونسي" للعلوم التشاركية( TunSea) ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، حملة توعوية كبرى لتنظيف شاطىء حمام الانف، يوم السبت 2 ماي المقبل، على الساعة التاسعة صباحاوتأتي هذه المبادرة في سياق الاستعدادات للموسم الصيفي وإزالة كل المظاهر المخلة بجمالية المكان والمساهمة في تنظيف الشاطئ وتنقيته من كل مظاهر التلوث والشوائب العالقة برمال الشاطئوتهدف هذه الحملة الى حماية السواحل التونسية ونشر الوعي البيئي وارساء حلول مستدامة لمدينة حمام الأنفجمعية تونسي للعلوم التشاركية (TunSea) هي منصة تونسية تهدف لربط المواطنين والشباب والبحارة بالعلماء لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئيوتشمل أنشطة الجمعية حملات تنظيف الشواطئ وورشات عمل تربوية والبحث العلمي التشاركيوكانت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (APAL)، قد أطلقت برامج تدخل استثنائي لتنظيف شواطىء ولايات بنزرت وسوسة وتونس ونابل في جانفي 2026 لمعالجة الأضرار الناتجة عن التقلبات الجويةمثل تراكم النفايات وهياج البحر.وستركز هذه التدخلات على ازالة الرمال المتراكمة بفعل الأمواج ورفع النفايات البلاستيكية والعضوية وإعادة تهيئة الشواطئ المتضررة قبل حلول الموسم السياحيرصد