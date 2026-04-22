طهران تحتجز سفينتين بمضيق هرمز
وكالات - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته البحرية “احتجزت سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز واقتادتهما إلى المياه الإقليمية”.
وأضاف الحرس في بيان: “قوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية رصدت، هذا الصباح، سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفتهما”.
وأوضح المصدر نفسه أن “القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت السفينتين المخالفتين واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية”.
وأضاف الحرس في بيان: “قوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية رصدت، هذا الصباح، سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفتهما”.
وأوضح المصدر نفسه أن “القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت السفينتين المخالفتين واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية”.
