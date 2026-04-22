طهران تحتجز سفينتين بمضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته البحرية “احتجزت سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز واقتادتهما إلى المياه الإقليمية”.وأضاف الحرس في بيان: “قوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية رصدت، هذا الصباح، سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفتهما”.وأوضح المصدر نفسه أن “القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت السفينتين المخالفتين واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية”.