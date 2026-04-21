سفارة الجمهورية التونسية بلشبونة تنظم يوما قنصليا بمدينة بورتو يوم 16 ماي 2026

تنظم، سفارة الجمهورية التونسية بلشبونة، يوما قنصليا بمدينة بورتو (Porto)، وذلك يوم السبت 16 ماي 2026، بمقر القنصلية الشرفية للجمهورية التونسية ببورتو.ويندرج تنظيم هذا اليوم الذي دأبت السفارة على تنظيمه سنويا، في إطار الاستعداد للعودة الصيفية وحرص البعثة التونسية على تقريب الخدمات القنصلية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالبرتغال.وتشمل الخدمات، التي سيتم اسداؤها خلال هذا اليوم، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ايداع ملفات استخراج وتجديد وتعويض جوازات السفر والتسجيل القنصلي وتجديد البطاقة القنصلية والتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والحالة المدنية (إدراج الزواج، إدراج الولادة، استخراج المضامين...).كما يمكن لافراد الجالية استخراج شهادة ثبوت في صحة رخصة سياقة تونسية وإيداع ملفات التأجيل والإعفاء من أداء واجب الخدمة الوطنية.ودعت السفارة الراغبين في الحصول على هذه الخدمات الحضور شخصيا والاستظهار بوثيقة هوية تونسية سارية المفعول وبالوثائق الأصلية والنسخ اللازمة لاستيفاء ملفات الخدمات المذكورة، وفق ذات المصدر.