إيران تعلن اعتقال مئات الجواسيس والعملاء في الفضاء الإلكتروني

ضبط أكثر من 3000 قطعة سلاح



وأفاد العميد أحمد رضا رادان بأن قوات الأمن رصدت واعتقلت أكثر من 700 عنصر من أنصار الملكية وشبكات مرتبطة بهم في الفضاء الإلكتروني.وقال العميد رادان في مقابلة مع التلفزيون الايراني: "أستطيع أن أؤكد بثقة أننا وجهنا ضربات قوية وجوهرية لبنية العدو في مجال الحرب الإلكترونية".وأضاف: "في مجال الفضاء الإلكتروني، تم تحديد هوية الأشخاص الذين حاولوا إثارة الفتنة في الرأي العام أو دعم الأعمال التخريبية، وفي هذا الصدد، أُلقي القبض على أكثر من 900 شخص أو تم تحديد هويتهم، كما تم اختراق الشبكات ذات الصلة".وفي إشارة إلى التصدي للعوامل المتعلقة بنشر الصور والمعلومات العملياتية، صرح العميد أحمد رضا رادان بأنه تم رصد واعتقال أكثر من 400 شخص كانوا يحاولون جمع ونشر صور من مواقع الهجمات ونقل المعلومات للعدو.كما أعلن عن التصدي للعناصر المعادية في الفضاء الإلكتروني، قائلا: "تم تحديد هوية واعتقال أكثر من 700 عنصر من أنصار الملكية وشبكات مرتبطة بهم في الفضاء الإلكتروني، ولا تزال هذه العملية جارية.وأشار أيضا إلى أنه تم تحديد هوية أشخاص استخدموا أدوات تقنية وشبكية لأعمال تخريبية، وتم اعتقال أكثر من 200 شخص في هذا المجال.وفي إشارة إلى التعامل مع العناصر المرتبطة بالاضطرابات وأعمال الشغب، صرح العميد رادان بأنه تم اعتقال أكثر من 400 شخص تم تحديد هويتهم.ولفت في تصريحاته إلى أنه تمت مراقبة أشخاص مرتبطين بأجهزة وجماعات إرهابية، وتم اعتقال أكثر من 100 منهم.وذكر قائد قوى الأمن الداخلي أنه تم تنفيذ عمليات ضبط واسعة النطاق للأسلحة، حيث أفاد بأنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 3000 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة والمواد المحظورة، بالإضافة إلى ضبط 6000 قطعة من معدات التجسس بما في ذلك أجهزة التتبع، وكاميرات خفية، وكاميرات مراقبة، وكاميرات مراقبة محمولة، ومعدات اتصالات غير مصرح بها.وشدد العميد رادان على دور الشعب في نجاح هذه الإجراءات، قائلا: "كل هذه النجاحات تعود إلى تعاون الشعب ومشاركته مع الشرطة والأجهزة الأمنية في البلاد".المصدر: "فارس"