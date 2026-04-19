يأتي ذلك على الرغم من إنكار الرئيس دونالد ترامب أن نائبه سيحضر أحدث جولة من المفاوضات، قائلا لقناة "MS Now" إن ذلك كان بسبب مخاوف أمنية.وأثارت تعليقات ترامب حالة من الالتباس حول المسؤولين الحاضرين في المحادثات في إسلام آباد، حيث قال الرئيس إن "ممثليه" سيكونون هناك مساء الغد.وفي السياق ذاته، لا يريد جهاز الخدمة السرية أن يكون فانس والرئيس في نفس المكان بذات الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بالسفر إلى المنطقة وسط الحرب الجارية والمخاطر الأمنية، ولكن أيضا للسفر المحلي، وفقا لمصادر مطلعة على سياسة جهاز الخدمة السرية. وإذا قرر ترامب في النهاية السفر إلى باكستان في حالة إنجاز صفقة نهائية، فمن المحتمل أن يحتاج فانس إلى العودة إلى الولايات المتحدة أولا.وستكون المفاوضات الجديدة بعد أكثر من أسبوع من وجود فانس في باكستان إلى جانب ويتكوف وكوشنر لجولة أولى من المحادثات، بعد أن انتهت تلك المفاوضات دون اتفاق لإنهاء الصراع، وردا على الرسائل المتضاربة بشأن الوفد الأمريكي، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن: "لقد تغيرت الأمور".يأتي هذا التضارب بعد إعلان ترامب صباح الأحد استمرار المحادثات، حيث قال لصحيفة "نيويورك بوست" إن ويتكوف وكوشنر سيكونان ضمن المحادثات بعد وصولهما إلى إسلام آباد الاثنين، بينما ذكرت الصحيفة أن فانس "لن يقوم بالرحلة" ولم يُذكر في أي مكان آخر من القصة. وأكد ترامب لمراسل ABC News جوناثان كارل أن "الأمر يتعلق فقط بدواع أمنية — لم يتمكن جهاز الخدمة السرية من القيام بذلك خلال مهلة 24 ساعة".وتُعقد الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد بعد فشل الجولة الأولى التي قادها فانس في التوصل إلى اتفاق، والتي استمرت لأكثر من 21 ساعة دون اختراق، وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز قد أكد أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي ينتهي في 22 أفريل، "مطروح على الطاولة بالتأكيد"، ويأتي هذا في وقت هدد فيه ترامب بتدمير جميع محطات الطاقة والجسور في إيران إذا لم تقبل بالاتفاق الذي تعرضه واشنطن.