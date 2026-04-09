الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد

بيان رقم (58)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



تتعامل حالياً الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من المسيرات اخترقت أجواء البلاد ، حيث استهدفت عدد من المنشآت الحيوية.#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/X04DZEO10Q — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) April 9, 2026

أعلن الجيش الكويتي في بيان له اليوم الخميس، التصدي لهجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع سعود عبدالعزيز العطوان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد".وأشار العطوان إلى أن المسيرات "استهدفت عددا من المنشآت الحيوية".يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ليلة 8 أفريل، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك بعد مهلة نهائية هدد فيها بأن "الحضارة الإيرانية قد تندثر بشكل لا رجعة فيه هذه الليلة" إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة وافقت على الاقتراح الإيراني المكون من عشر نقاط، وستبدأ طهران مفاوضات مع واشنطن يوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.