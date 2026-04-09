Babnet   Latest update 22:15 Tunis

الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d80b7f7eadb1.85996929_fkoplnmgjehiq.jpg>
Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 20:25
      
أعلن الجيش الكويتي في بيان له اليوم الخميس، التصدي لهجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع سعود عبدالعزيز العطوان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية في القوات المسلحة مع هجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد".


وأشار العطوان إلى أن المسيرات "استهدفت عددا من المنشآت الحيوية".


يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ليلة 8 أفريل، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك بعد مهلة نهائية هدد فيها بأن "الحضارة الإيرانية قد تندثر بشكل لا رجعة فيه هذه الليلة" إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة وافقت على الاقتراح الإيراني المكون من عشر نقاط، وستبدأ طهران مفاوضات مع واشنطن يوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327169

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 09 أفريل 2026 | 21 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:20
18:50
15:58
12:28
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
14° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-12
28°-14
30°-15
25°-15
21°-14
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>