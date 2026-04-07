حرب إيران.. ترمب يجدد تهديد إيران والقصف المتبادل يحتدم

في اليوم الـ39 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل القصف المتبادل بين أطراف الصراع، إذ قالت إسرائيل إنها شنت موجة واسعة من الغارات على إيران، بينما ردت إيران بدفعات صاروخية استهدفت جنوب إسرائيل.وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده لإيران بإعادتها إلى "العصر الحجري" إذا لم تُوافق على إبرام اتفاق قبل نهاية المهلة المحددة الثلاثاء في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مشددا على أنه لن يمهل إيران تمديدا إضافيا.وبدورها، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن إيران نقلت إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، رافضة وقف إطلاق النار، ومؤكدة ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.