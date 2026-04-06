ترامب: بوتين لا يخشى "نمرا من ورق" ودعوتي حلف الناتو للمشاركة ضد إيران كانت مجرد اختبار

في تصريحات جديدة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حلف الناتو لا يمتلك قدرات حقيقية، واصفاً إياه بـ“نمر من ورق”، في ظل تصاعد التوترات الدولية.

وجاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة نقلتها الصحفية راشيل سكوت من شبكة ABC News، حيث كشف ترامب أن دعوته السابقة للحلف للمشاركة في مواجهة إيران لم تكن سوى “اختبار متعمّد”.



وأوضح ترامب أنه لم يكن بحاجة فعلية لدعم الحلف، قائلاً إنه دعا أعضاء الناتو للمشاركة فقط لقياس مدى استعدادهم، مضيفاً أن الرد جاء بالرفض، وهو ما اعتبره مؤشراً على محدودية فاعلية التكتل العسكري.


وأضاف أن الحلف يفتقر إلى الإمكانيات، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يخشاه إطلاقاً”.

تهديدات متواصلة بشأن إيران

وفي سياق متصل، نقلت راشيل سكوت تصريحات أخرى لترامب أكد فيها أن النزاع مع إيران قد يُحسم في “أيام وليس أسابيع”، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع إلى تصعيد واسع.

وقال إن جميع الخيارات تبقى مطروحة، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن نشر قوات برية أمريكية “ليس ضرورياً حالياً”، دون استبعاد هذا الخيار مستقبلاً.

كما أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة، معتبراً أن الأمور قد تتجه في أي من الاتجاهين.


وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد داخل حلف الناتو، على خلفية خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن قضايا الدفاع والتمويل، إضافة إلى تباين المواقف حول ملفات دولية حساسة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “إل موندو” عن مصادر داخل الحلف أن الناتو يواجه إحدى أعمق الأزمات في تاريخه، وسط تساؤلات حول مستقبله.
انسحاب محتمل من الناتو

وفي تطور لافت، أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أنه يدرس إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، خاصة بعد رفضه المشاركة في العمليات المرتبطة بإيران.

وتعكس هذه المواقف تصعيداً في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الحلف الأطلسي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة وتوترات متزايدة.
