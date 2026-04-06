ترامب: بوتين لا يخشى "نمرا من ورق" ودعوتي حلف الناتو للمشاركة ضد إيران كانت مجرد اختبار

تهديدات متواصلة بشأن إيران



انسحاب محتمل من الناتو



Spoke with President Trump. He told me the conflict should be over in days, not weeks but if no deal is made he’s blowing up the whole country with “very little” off the table.



"If happens, it happens. And if it doesn't, we're blowing up the whole country,” he said.



I asked if… — Rachel Scott (@rachelvscott) April 5, 2026

في تصريحات جديدة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حلف الناتو لا يمتلك قدرات حقيقية، واصفاً إياه بـ“نمر من ورق”، في ظل تصاعد التوترات الدولية.وجاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة نقلتها الصحفية راشيل سكوت من شبكة ABC News، حيث كشف ترامب أن دعوته السابقة للحلف للمشاركة في مواجهة إيران لم تكن سوى “اختبار متعمّد”.وأوضح ترامب أنه لم يكن بحاجة فعلية لدعم الحلف، قائلاً إنه دعا أعضاء الناتو للمشاركة فقط لقياس مدى استعدادهم، مضيفاً أن الرد جاء بالرفض، وهو ما اعتبره مؤشراً على محدودية فاعلية التكتل العسكري.وأضاف أن الحلف يفتقر إلى الإمكانيات، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يخشاه إطلاقاً”.وفي سياق متصل، نقلت راشيل سكوت تصريحات أخرى لترامب أكد فيها أن النزاع مع إيران قد يُحسم في “أيام وليس أسابيع”، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع إلى تصعيد واسع.وقال إن جميع الخيارات تبقى مطروحة، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن نشر قوات برية أمريكية “ليس ضرورياً حالياً”، دون استبعاد هذا الخيار مستقبلاً.كما أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة، معتبراً أن الأمور قد تتجه في أي من الاتجاهين.وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد داخل حلف الناتو، على خلفية خلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن قضايا الدفاع والتمويل، إضافة إلى تباين المواقف حول ملفات دولية حساسة.وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “إل موندو” عن مصادر داخل الحلف أن الناتو يواجه إحدى أعمق الأزمات في تاريخه، وسط تساؤلات حول مستقبله.وفي تطور لافت، أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أنه يدرس إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، خاصة بعد رفضه المشاركة في العمليات المرتبطة بإيران.وتعكس هذه المواقف تصعيداً في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الحلف الأطلسي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة وتوترات متزايدة.