أسعار البنزين في الولايات المتحدة تصل إلى ثاني أعلى مستوى لها في التاريخ

Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 20:06
      
تجاوز متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.1 دولار للغالون (حوالي 3.8 لتر) ووصل إلى ثاني أعلى مستوى في التاريخ، في ظل تعطل إمدادات الوقود عبر مضيق هرمز.

وارتفع متوسط ​​سعر الوقود بمقدار 2 سنت إضافيين خلال الـ 24 ساعة ليصل إلى 4.104 دولار، بينما ارتفع سعر وقود الديزل إلى 5.58 دولار. وفي كاليفورنيا، يبلغ متوسط ​​سعر البنزين 5.90 دولار، وذلك وفقا للجمعية الأمريكية للسيارات.



وأبلغت حوالي 20 ولاية عن تجاوز الأسعار 4 دولارات. لم يسبق أن ارتفع السعر فوق هذا المستوى في جميع الولايات الأمريكية إلا مرة واحدة - في ماي 2022. تبع ذلك ارتفاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عندما ارتفع متوسط ​​السعر فوق 5 دولارات في جوان.


في جويلية 2008، ارتفع سعر الغالون إلى ما يزيد قليلا عن 4.10 دولار أمريكي نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من 150 دولارا أمريكيا للبرميل. وقد تجاوز السعر الحالي هذا الرقم، ليصبح ثاني أعلى سعر في التاريخ.

ترتفع أسعار البنزين في معظم دول العالم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأدى تصاعد الصراع إلى توقف الشحن فعليا عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي يمثل حوالي 20٪ من إمدادات النفط العالمية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.
