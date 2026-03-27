Babnet   Latest update 13:43 Tunis

ألمانيا: رفض نحو 1000 طلب لجوء على الحدود خلال 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c66f954f4b79.29867366_nhjliqmefkogp.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 12:51
      
أعلنت السلطات الألمانية رفض نحو ألف طلب لجوء على الحدود خلال العام الماضي، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المعابر البرية.

وكشفت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، عن تراجع ملحوظ في أعداد الدخول غير النظامي عبر الحدود خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.


تغيّر مسارات العبور

سجلت الشرطة الاتحادية انخفاضا في عدد حالات الدخول غير القانوني عبر الحدود مع بولندا وسويسرا، في مقابل ارتفاع لافت عبر هولندا، حيث تم رصد 4494 حالة مقابل 2863 حالة في العام السابق.


كما ارتفعت حالات العبور غير النظامي عبر الحدود مع فرنسا إلى نحو 10,500 حالة مقابل 9600 حالة في 2024.

تشديد الإجراءات الحدودية

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أصدر، عقب توليه مهامه، تعليمات بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود، بما يسمح بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر البرية، مع الإبقاء على استثناءات للفئات الهشة مثل الحوامل والمرضى والأطفال.

وخلال الفترة الممتدة من ماي إلى نهاية ديسمبر 2025، تم رفض دخول 996 طالب لجوء، لأسباب تتعلق بقدومهم من دول آمنة أو لكون دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن دراسة ملفاتهم، أو لدواعٍ أمنية.

انخفاض إجمالي الدخول غير القانوني

وأظهرت بيانات الشرطة الاتحادية أن إجمالي حالات الدخول غير القانوني بلغ 62,959 حالة خلال 2025، بانخفاض نسبته 25% مقارنة بالعام السابق، حيث تمت إعادة نحو ثلثي المهاجرين الذين تم ضبطهم.

وتصدر القادمون من أفغانستان وتركيا والجزائر قائمة الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

انتقادات برلمانية

وفي تعليقها، اعتبرت النائبة كلارا بونجر أن بعض الأشخاص الذين تمت إعادتهم قد يكونون لاجئين فعليين، مشيرة إلى أن السلطات لم تسجل طلباتهم بشكل رسمي، ودعت إلى إنهاء إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326279

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-7
16°-7
16°-8
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>