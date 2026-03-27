ألمانيا: رفض نحو 1000 طلب لجوء على الحدود خلال 2025

تغيّر مسارات العبور



تشديد الإجراءات الحدودية



انخفاض إجمالي الدخول غير القانوني



انتقادات برلمانية



أعلنت السلطات الألمانية رفض نحوعلى الحدود خلال العام الماضي، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المعابر البرية.وكشفت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، عنعبر الحدود خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.سجلت الشرطة الاتحادية انخفاضا في عدد حالات الدخول غير القانوني عبر الحدود مع بولندا وسويسرا، في مقابل ارتفاع لافت عبر هولندا، حيث تم رصدمقابلفي العام السابق.كما ارتفعت حالات العبور غير النظامي عبر الحدود مع فرنسا إلى نحومقابلفي 2024.وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أصدر، عقب توليه مهامه، تعليمات بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود، بما يسمح بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر البرية، مع الإبقاء على استثناءات للفئات الهشة مثلوخلال الفترة الممتدة من ماي إلى نهاية ديسمبر 2025، تم، لأسباب تتعلق بقدومهم من دول آمنة أو لكون دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن دراسة ملفاتهم، أو لدواعٍ أمنية.وأظهرت بيانات الشرطة الاتحادية أن إجمالي حالات الدخول غير القانوني بلغخلال 2025، بانخفاض نسبتهمقارنة بالعام السابق، حيث تمت إعادة نحوالذين تم ضبطهم.وتصدر القادمون من أفغانستان وتركيا والجزائر قائمة الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.وفي تعليقها، اعتبرت النائبة كلارا بونجر أن بعض الأشخاص الذين تمت إعادتهم قد يكونون، مشيرة إلى أن السلطات لم تسجل طلباتهم بشكل رسمي، ودعت إلى إنهاء إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي.