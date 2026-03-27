ألمانيا: رفض نحو 1000 طلب لجوء على الحدود خلال 2025
أعلنت السلطات الألمانية رفض نحو ألف طلب لجوء على الحدود خلال العام الماضي، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المعابر البرية.
وكشفت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، عن تراجع ملحوظ في أعداد الدخول غير النظامي عبر الحدود خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
تغيّر مسارات العبورسجلت الشرطة الاتحادية انخفاضا في عدد حالات الدخول غير القانوني عبر الحدود مع بولندا وسويسرا، في مقابل ارتفاع لافت عبر هولندا، حيث تم رصد 4494 حالة مقابل 2863 حالة في العام السابق.
كما ارتفعت حالات العبور غير النظامي عبر الحدود مع فرنسا إلى نحو 10,500 حالة مقابل 9600 حالة في 2024.
تشديد الإجراءات الحدوديةوكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أصدر، عقب توليه مهامه، تعليمات بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود، بما يسمح بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر البرية، مع الإبقاء على استثناءات للفئات الهشة مثل الحوامل والمرضى والأطفال.
وخلال الفترة الممتدة من ماي إلى نهاية ديسمبر 2025، تم رفض دخول 996 طالب لجوء، لأسباب تتعلق بقدومهم من دول آمنة أو لكون دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن دراسة ملفاتهم، أو لدواعٍ أمنية.
انخفاض إجمالي الدخول غير القانونيوأظهرت بيانات الشرطة الاتحادية أن إجمالي حالات الدخول غير القانوني بلغ 62,959 حالة خلال 2025، بانخفاض نسبته 25% مقارنة بالعام السابق، حيث تمت إعادة نحو ثلثي المهاجرين الذين تم ضبطهم.
وتصدر القادمون من أفغانستان وتركيا والجزائر قائمة الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
انتقادات برلمانيةوفي تعليقها، اعتبرت النائبة كلارا بونجر أن بعض الأشخاص الذين تمت إعادتهم قد يكونون لاجئين فعليين، مشيرة إلى أن السلطات لم تسجل طلباتهم بشكل رسمي، ودعت إلى إنهاء إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي.
