ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية

وأكد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن إيران قد تم تدميرها عسكريا ولا تملك أي فرصة للعودة، مشددا على أنه كان ينبغي على طهران أن تكون جادة في التفاوض بدلا من التناقض بين ما تفعله خلف الكواليس وما تقوله علنا.وحذر من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.ويأتي تصريح ترامب ليكشف التناقض بين التأكيدات الإيرانية بنفي المفاوضات والتصريحات الأمريكية والباكستانية حول وجود محادثات غير مباشرة عبر وسطاء.ففي وقت سابق، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة.وشدد عراقجي على أن إيران تتعامل مع الوسطاء بحذر شديد، مشيرا إلى أن تجارب بلاده السابقة مع الدبلوماسية الأمريكية كانت كارثية، خاصة بعد أن تعرضت طهران لهجومين خلال تسعة أشهر بينما كانت تخوض مفاوضات لحل الملف النووي، مما جعل الثقة في الدبلوماسية الأمريكية مستحيلة.بدوره، كشف وزير الخارجية الباكستاني اليوم الخميس أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تجري عبر رسائل تنقلها باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة شاركت 15 نقطة قيد الدراسة من قبل إيران.