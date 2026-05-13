كأس العالم 2026: “فيفا” يقر تعويضات مالية ضخمة للأندية مقابل مشاركة لاعبيها مع المنتخبات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام تعويضات مالية جديد لفائدة الأندية التي ستسمح للاعبيها بالالتحاق بمنتخباتهم الوطنية خلال كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير صحفية متخصصة نقلها موقع “ماركوتينغ ريجيسترادو”، فإن “فيفا” ستمنح نحو 11 ألف دولار يوميا لكل ناد عن كل لاعب تتم دعوته للمشاركة في المونديال، وذلك ضمن برنامج دعم الأندية الذي يهدف إلى تعويضها عن فترة غياب لاعبيها أثناء البطولة.


وأوضح التقرير أن هذه الآلية ستضمن للأندية مداخيل مالية حتى في حال خروج منتخبات لاعبيها من الدور الأول، إذ قد تصل العائدات إلى نحو 250 ألف دولار كحد أدنى عن كل لاعب، مع إمكانية ارتفاع القيمة كلما واصل المنتخب التقدم في الأدوار الإقصائية.


ويأتي هذا القرار بالتزامن مع التوسعة التاريخية للبطولة، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا لأول مرة، وهو ما سيزيد من عدد اللاعبين المشاركين ويوسع قاعدة الأندية المستفيدة من البرنامج على المستوى العالمي.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستشهد البطولة نظاما جديدا يقوم على توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة تضم كل واحدة أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور المقبل.

كما ستعرف هذه النسخة رقما قياسيا من حيث عدد المباريات، إذ ستقام 104 مباريات على امتداد 40 يوما، بداية من دور المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية.
