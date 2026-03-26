وزير خارجية باكستان: إسلام آباد تنقل الرسائل بين واشنطن وطهران

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

كشف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تجرى عبر رسائل تنقلها باكستان.وأوضح الوزير أن واشنطن شاركت 15 نقطة مع الجانب الإيراني عبر الوساطة الباكستانية، وهي النقاط التي لا تزال قيد الدراسة والتمحيص من قبل طهران، مشيرا إلى أن دولا شقيقة مثل تركيا ومصر تقدم دعمها لهذه المبادرة الهادفة إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة.وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تلتزم التزاما كاملا بتعزيز السلام، وتواصل بذل كل جهد لضمان الاستقرار في المنطقة وخارجها، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما نحو حل الأزمة.جاء الكشف الباكستاني عن محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وسط تناقض حاد في التصريحات بين الجانبين.فبينما شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على المفاوضين الإيرانيين واتهمهم بالتوسل لعقد صفقة رغم تدمير بلادهم عسكريا، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود أي مفاوضات مع واشنطن، مشددا على أن تجربة بلاده مع الدبلوماسية الأمريكية كانت كارثية بسبب خيانة الثقة السابقة.وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشنه واشنطن وتل أبيب على إيران منذ أسابيع، فيما تسعى إسلام آباد التي تربطها علاقات وثيقة مع كل من واشنطن وطهران، بدعم من تركيا ومصر لتقريب وجهات النظر عبر قنوات غير مباشرة.