رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة

​قال عبد الله فاي ​رئيس الاتحاد السينغالي لكرة ‌القدم اليوم ‌الخميس إن إلغاء الاتحاد ‌الأفريقي للعبة (الكاف) نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب سرقة واضحة.وقدم الاتحاد السينغالي أمس الأربعاء طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد ​قرار تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية.واعتبرت لجنة الاستئناف التابعة للكاف ⁠أن منتخب السينغال "انسحب" من المباراة النهائية التي أقيمت في جانفي الماضي بمغادرته للملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حول انتصاره 1-صفر في ​الوقت الإضافي للهزيمة 3-صفر لصالح المغرب صاحب الأرض.وقال محامي السينغال إن قضية ‌نهائي كأس الأمم الأفريقية قد تعيد تشكيل عالم كرة القدم.وكانت محكمة التحكيم ⁠الرياضية قالت في بيان "يهدف ‌استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإعلان الاتحاد السينغالي لكرة القدم فائزا بكأس الأمم الأفريقية. كما يطلب تعليقا فوريا للمهلة الزمنية لتقديم ‌مذكرة الاستئناف حتى يخطر ⁠الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقراره مع الأسباب الكاملة".وأضافت "ستعين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم ‌الرياضية للنظر في هذه المسألة. وبعد ذلك، سيُوضع جدول زمني للإجراءات".وكانت الحكومة ‌السينغالية ⁠قد دعت في وقت سابق إلى التحقيق في سحب اللقب.ر/سمس