Babnet   Latest update 11:37 Tunis

رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c50bc3275678.88902373_kioejhfmgqlpn.jpg>
Bookmark article    قراءة: 0 د, 55 ث
      
​قال عبد الله فاي ​رئيس الاتحاد السينغالي لكرة ‌القدم اليوم ‌الخميس إن إلغاء الاتحاد ‌الأفريقي للعبة (الكاف) نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب سرقة واضحة.
وقدم الاتحاد السينغالي أمس الأربعاء طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد ​قرار تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية.
واعتبرت لجنة الاستئناف التابعة للكاف ⁠أن منتخب السينغال "انسحب" من المباراة النهائية التي أقيمت في جانفي الماضي بمغادرته للملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حول انتصاره 1-صفر في ​الوقت الإضافي للهزيمة 3-صفر لصالح المغرب صاحب الأرض.

وقال محامي السينغال إن قضية ‌نهائي كأس الأمم الأفريقية قد تعيد تشكيل عالم كرة القدم.
وكانت محكمة التحكيم ⁠الرياضية قالت في بيان "يهدف ‌استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإعلان الاتحاد السينغالي لكرة القدم فائزا بكأس الأمم الأفريقية. كما يطلب تعليقا فوريا للمهلة الزمنية لتقديم ‌مذكرة الاستئناف حتى يخطر ⁠الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقراره مع الأسباب الكاملة".
وأضافت "ستعين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم ‌الرياضية للنظر في هذه المسألة. وبعد ذلك، سيُوضع جدول زمني للإجراءات".

وكانت الحكومة ‌السينغالية ⁠قد دعت في وقت سابق إلى التحقيق في سحب اللقب.
ر/سمس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326192

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
15°-7
17°-7
18°-7
17°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>