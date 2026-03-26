ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تداولات الخميس، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات التهدئة في الشرق الأوسط، عقب إعلان إيران مواصلة دراسة المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخامبنسبةلتبلغ، فيما صعدت عقود خامالأمريكي بنسبةإلى، وذلك بعد تراجع الخامين بأكثر منفي جلسة الأربعاء.وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد، تسويوشي أوينو، أن التفاؤل بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بدأ يتراجع، مشيراً إلى أن الشروط التي طرحتها واشنطن تبدو صارمة، وهو ما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات تبعاً لمسار المفاوضات والتطورات العسكرية.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيرانيأن طهران تدرس المقترح الأمريكي، لكنها لا تعتزم الدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في هذه المرحلة. في المقابل، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيضعلى أن الرئيس الأمريكيقد يلجأ إلى تصعيد أكبر إذا لم تقبل إيران بما وصفته بـ"الهزيمة العسكرية".وأدّت الحرب إلى تعطّل شبه كامل لحركة الشحن عبر، الذي يمر عبره نحو، في ما وصفتهبأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.وفي العراق، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بتراجع الإنتاج، بالتوازي مع ارتفاع مستويات التخزين إلى مستويات وُصفت بالحرجة، ما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.