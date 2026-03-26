ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 07:36
      
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال تداولات الخميس، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات التهدئة في الشرق الأوسط، عقب إعلان إيران مواصلة دراسة المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.18% لتبلغ 104.45 دولاراً للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.17% إلى 92.28 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تراجع الخامين بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء.


وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد "إن.إل.آي" للأبحاث، تسويوشي أوينو، أن التفاؤل بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بدأ يتراجع، مشيراً إلى أن الشروط التي طرحتها واشنطن تبدو صارمة، وهو ما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات تبعاً لمسار المفاوضات والتطورات العسكرية.


وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدرس المقترح الأمريكي، لكنها لا تعتزم الدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في هذه المرحلة. في المقابل، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلجأ إلى تصعيد أكبر إذا لم تقبل إيران بما وصفته بـ"الهزيمة العسكرية".

وأدّت الحرب إلى تعطّل شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالمياً، في ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وفي العراق، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بتراجع الإنتاج، بالتوازي مع ارتفاع مستويات التخزين إلى مستويات وُصفت بالحرجة، ما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
