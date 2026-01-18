الجيش السوري يستعيد السيطرة على سد الفرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696cbb013478f7.28857075_golhiefkqpmjn.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - استعاد الجيش السوري السيطرة على سد الفرات الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وقالت وزارة الطاقة السورية اليوم الأحد في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري صباح اليوم 18 جانفي 2026 سيطرتها على سد الفرات، بعد تحريره من تنظيم قسد الذي كان يسيطر عليه لسنوات، وجرت إعادة إدارة السد وتشغيل مرافقه إلى العاملين والفنيين المختصين".





استعادة السيطرة على سد الفرات.. وعودة إدارة مياهه ومحطته الكهرومائية#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الطاقة pic.twitter.com/CilE2DWXNG — وزارة الطاقة السورية (@SyrMOfE) January 18, 2026

وأضافت: "يُعد سد الفرات من أهم منشآت المياه والطاقة في البلاد، إذ يضم في داخله محطة كهرومائية تقع على الطرف الأيمن من السد، على بعد نحو 80 مترا من منحدر الضفة، وتضم المحطة ثماني مجموعات توليد تبلغ استطاعة كل مجموعة منها 110 ميغاواط".





وتابعت: "ويحتوي السد على بحيرة الفرات (بحيرة الطبقة) التي تمتد بطول يقارب 80 كيلومترا وبعرض يصل إلى 8 كيلومترات، وتبلغ مساحتها نحو 640 كم²، فيما يصل حجم تخزينها الأعظمي إلى 14.1 مليار متر مكعب، عند منسوب تخزين أعظمي يُقدّر بنحو 304 أمتار فوق سطح البحر". وأضافت: "يُعد سد الفرات من أهم منشآت المياه والطاقة في البلاد، إذ يضم في داخله محطة كهرومائية تقع على الطرف الأيمن من السد، على بعد نحو 80 مترا من منحدر الضفة، وتضم المحطة ثماني مجموعات توليد تبلغ استطاعة كل مجموعة منها 110 ميغاواط".وتابعت: "ويحتوي السد على بحيرة الفرات (بحيرة الطبقة) التي تمتد بطول يقارب 80 كيلومترا وبعرض يصل إلى 8 كيلومترات، وتبلغ مساحتها نحو 640 كم²، فيما يصل حجم تخزينها الأعظمي إلى 14.1 مليار متر مكعب، عند منسوب تخزين أعظمي يُقدّر بنحو 304 أمتار فوق سطح البحر".