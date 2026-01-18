سليانة: اهالي عمادة الأخوات .. العمل التطوعي وعي مدني ومسؤولية اجتماعية تحدث التغيير

(وات/مكتب سليانة-اميمة العرفاوي) - في زمن تشهد فيه المجتمعات تحوّلات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز اعمال اجتماعية تضامنية، تمثّل حلا لسدّ فجوات تعجز المؤسسات المعنية أحيانا عن تغطيتها، فيبرز العمل التطوعي من منطلق مبدأ التكافل الاجتماعي، الذي لم يعد مجرد مبادرات فردية عابرة بل بات ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الحديثة ومؤشرا حقيقيا على مستوى الوعي المدني والمسؤولية الاجتماعية، ويمثل الخط الأول في مواجهة تحديات مختلفة.



ففي عمادة الأخوات التابعة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، التي تعد أكثر من 700 عائلة، أطلق عدد من مكوّنات المجتمع المدني مبادرة تطوّعيّة تتمثل في حملة نظافة تحت شعار "لنعمر أرضنا ونحفظ بيئتنا" وذلك بمعاضدة مجهودات بلدية قعفور وفي إطار برنامج "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات" المموّل من طرف وكالة التعاون السويسري.



شهد التجمع السكني منذ الساعات الأولى من يوم أمس السبت، حملة نظافة واسعة النطاق، شارك فيها متطوعون من مختلف الشرائح العمرية في مبادرة تهدف إلى تحسين المحيط البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، حيث تزودوا بأدوات النظافة من قبل بلدية قعفور التى وفرت ايضا معدات ثقيلة وسخرت للغرض اعوانا، وتجمع المشاركون من أطفال وشباب وكهول في مبادرة تطوعية تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع.انطلقت الحملة بتنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء والأنهج والحديقة العمومية، ولم يكن الهدف مقتصرًا على جمع النفايات فحسب، بل تجاوزه لتوجيه رسائل توعوية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة واحترام الفضاءات العامةمن جهته، تحدث الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قعفور حسني النوري لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ليذكر أنه تم تسخير آلة ماسحة وعدد من الجرارات وتم التدخل لرفع الأتربة والفضلات بالنقاط السوداء فضلا عن دهن حواشي الطرقات وتنظيفها.وافاد بالمناسبة بأنّ مشروع توسعة شبكة التنوير العمومي بالتجمع السكني الأخوات، دخل حيز الاستغلال مع بداية شهر جانفي الجاري، وتمّ تركيز 140 نقطة فانوس اقتصادي بكلفة جملية قدرت ب170 ألف دينار.من جهتها، ابرزت المنسقة الجهوية لمشروع "مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات" رباب الماجري، إن الحملة نظّمها فريق المساندة بالأخوات باعتبار أن الحديقة العمومية ملجا الاهالي الوحيد، لافتة إلى ان اليوم الثاني من المبادرة سيهتم باعمال التشجير كما انه من المنتظر تهيئة الحديقة بتركيز عدد من الكراسي.وذكرت الماجري أنّ المشاريع التي هي في طور الانجاز والمنجزة في نطاق نفس المشروع، تتوزع إلى تهيئة مركزي صحة أساسية بالأخوات من معتمدية قعفور وبرج المسعودي من معتمدية الكريب، ومن المنتظر دخولهما حيز الاستغلال في شهر فيفري القادم على غرار تهيئة عدد من المسالك الفلاحية بمنطقة برج المسعودي من معتمدية الكريب.وأفاد عدد من المشاركين ممّن استقت صحفية "وات" بالجهة أراءهم، أنّ مشاركتهم في هذه الحملة نابعة من قناعتهم بأن العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم التعاون والانتماء خاصة لدى فئة الشباب.واختُتمت الحملة وسط إشادة واسعة من السكان، الذين عبّروا عن ارتياحهم للمبادرة، مطالبين بتكرارها بشكل دوري، ومؤكدين أنّ العمل التطوعي رسالة حضارية تقر بأن التغيير يبدأ بخطوة وبأيادٍ مؤمنة بأن نظافة المكان مسؤولية الجميع.