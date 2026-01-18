واشنطن: لا بد من السيطرة على غرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل

وكالات - أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ضرورة سيطرة بلاده على غرنلاند لمواجهة التهديدات المستقبلية.







وأوضح أن هذا منظور استراتيجي، إذ تتزايد التهديدات من خصوم الولايات المتحدة في القطب الشمالي، وقد تجاهلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدنمارك هذه المنطقة لعقود.وكان ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتبارا من الأول من فيفري، مستشهدا بالخلافات حول غرينلاند. وكرر ترامب مرارا رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من المملكة الدانماركية، وقد أكدت كل من السلطات الدانماركية والغرينلاندية رفضهما القاطع لأي محاولة أمريكية لضم الجزيرة، مشدّدتين على ضرورة احترام سيادتهما ووحدة أراضيهما.