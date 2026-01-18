Babnet   Latest update 12:31 Tunis

رقم معاملات قطاع الاتصالات يتجاوز 4100 مليون دينار مع نهاية سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696cc5143c08f8.96115983_qhpmenjikflgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 12:31
      
أظهرت بيانات مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات أن رقم معاملات قطاع الاتصالات واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، مسجّلًا نموا بنسبة 4 بالمائة، إذ ارتفع من 3988.8 مليون دينار سنة 2024 إلى 4144.7 مليون دينار مع موفى سنة 2025.

ووفق المعطيات المنشورة على موقع الهيئة، يُعزى هذا الأداء الإيجابي، بدرجة كبيرة، إلى إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) التي تركت بصمتها على مؤشرات القطاع. وبعد مرحلة من التجارب التقنية، تم الإطلاق التجاري الرسمي لخدمات الجيل الخامس في تونس يوم 14 فيفري 2025 عبر المشغلين الثلاثة: اتصالات تونس وأوريدو وأورنج.


قفزة في حجم الاستثمارات

وأبرزت بيانات الهيئة، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والعشرين لإحداثها، تسجيل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الجملية بالقطاع، إذ ارتفعت من 753.5 مليون دينار سنة 2024 إلى 1198.6 مليون دينار سنة 2025، في انسجام مع التوجهات العالمية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية. ومن المنتظر أن يتواصل هذا النسق التصاعدي خلال السنوات المقبلة مع توسّع التغطية بالجيل الخامس.


الإنترنت يقود النمو

وأظهرت المؤشرات أن خدمات الإنترنت كانت المحرك الأساسي لنمو رقم المعاملات، في مقابل تواصل تراجع خدمات الهاتف الكلاسيكية.
وسجلت خدمة الإنترنت الجوالة أعلى نسبة ارتفاع، حيث زاد رقم معاملاتها من 1296.6 مليون دينار إلى 1427.8 مليون دينار.
كما ارتفعت مداخيل الإنترنت القارة من 1264.3 مليون دينار إلى 1416.9 مليون دينار.

في المقابل، تراجع رقم معاملات الهاتف الجوال (المكالمات) من 1088.6 مليون دينار إلى 1000.6 مليون دينار، وهو ما تعزوه الهيئة إلى الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية مثل واتساب ومسنجر وتيك توك، التي تُحتسب ضمن استهلاك البيانات بدل المكالمات التقليدية.
كما واصل الهاتف القار تراجعه ليبلغ 71.6 مليون دينار مقابل 89.1 مليون دينار بين سنتي 2024 و2025.

تحسن في نسب النفاذ والاستهلاك

ومن جهة أخرى، كشفت الإحصائيات عن تحسن ملحوظ في نسب انتشار الخدمات، حيث ارتفع عدد المشتركين من 14.4 مليون إلى نحو 15 مليون مشترك، بنسبة نفاذ تجاوزت 125 بالمائة.
كما بلغت نسبة نفاذ الإنترنت القارة 52.6 بالمائة، في حين وصلت نسبة نفاذ الإنترنت الجوالة إلى 89.2 بالمائة.

وظل معدل الإنفاق الشهري على المكالمات الجوالة شبه مستقر في حدود 3.3 دينار، بينما ارتفع معدل الإنفاق على الإنترنت (5G/4G/3G) من 9.1 دينار إلى 10.4 دينار.

أما على مستوى الاستهلاك، فقد زاد متوسط استهلاك البيانات الشهري للمشترك من 7.8 جيجابايت إلى 8.8 جيجابايت، في حين بلغ استهلاك مشتركي مفاتيح الإنترنت (Clés) حوالي 31.5 جيجابايت شهريًا.

