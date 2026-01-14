على شنوة يتناقشو التوانسة؟! خفايا ومخاطر

بقلم محمد الحمّار



كيمة في الكورة ثمة déchets techniques، زادة في السلوك والأفكار متاع الفرد والمجتمع. من خلال نقاشات الناس في الأماكن العمومية وغيرها، ثمة منها ما ينجم يتسمّى «القُمامة التقنية» إن صحّ التعبير. في بلاد كيف متاعنا، ثمة منها برشة. المسألة مسألة سلوك حضاري في كلّ مظاهرو.



السلوك الحضاري والخلل البنيوي



الاستهلاك بدل البناء



من الببغائية إلى الفعل



خلاصة



علاش العبدولله ما نخالطش، ولا شعبوقت ثمة تجمعات، ولا حتى شعبمع ناس لا نعرفهم ولا يعرفوني؟ على خاطر أحاديث الكورة ما توفّاش، ونقاشات السياسة من صنفعاطية مسد، والحوارات حول، ولا، ولا حتى حولبالطريقة اللي تتمّ بيها توّة (وديمة)، راهيبلبكلّ أنواع صحّة المواطن.مانحكيوش على الحوارات البيزنطية حول السياسة الداخلية، هاذيكة داخلينها. أمّا نقاشات الفايسبوك، راهي تمشي مريڨلة من الأوّل، لكن في معظم الأحيان، كي يبدا الموضوع سخون برشة والطرفين الاثنين ما يعرفوش بعضهم في الدنيا،، تلحم وتنتهي بـالمشكلة وما فيها هي كوننا، بخصوص السلوك الحضاري وما يستوجب من تفكير سليم ورسم للمستقبل،، كيما يقولوها. آش خصّو لو كان في عوض يفرش الحصيرة قبل ما يبني الجامع، راهو مشى بهاك المثل الآخر:. للأسف، مجتمعناديجا، المفروش من طرف الثقافة المهيمنة متاع البلدان المتقدّمة بصناعتها، وعلى رأسها، وطبعا بالتكنولوجيا الصالحة والمغرية متاعها.في وقت اللي بلادنا لازمهامتاع المآرب اللي هي في حاجة ليها (منهج، آلة، دواء، إلخ)، تلقى عامة الناس يحكيو ويناقشو ويحاججو ويجادلو فيمتاع الثقافة والصناعة المهيمنين. حتىمتاع البطولات الأوروبية ولات منتوج مستورد، كيفها كيف، ولا، ولا. الناس عندنا يحكّو في بلايص في أجسامهمالثقافة متاع مجتمعنا ما تعرفش المراحل اللي تمرّ بيها صناعة حاجة بسيطة كيفمثلا. ومع هذا، الواحد منا تلقاه طالع كي السهم، ولا، يقفز قفز ثلاثي، بل قفز مليوني على مراحل تصنيع المنتوج العصري، باش يوري روحو زعمة فاهم المنتوج وما يفوتوش شي.يحكي ويناقش ويحاجج ويجادل، موش كان حول تشقليبات ترمب وأكاذيب الإعلام الموجّه بخصوص المسلمين، لكن زادة حول الهاتف الذكي وما شابهو من تكنولوجيا،على صورة متاع حاجة يبتكرها هو، ولا على الكفاءات متاع بلادو مستقبلا، ولا على شي يخترعو هو ولا اللي عندهم الكفاءة العلمية.ماناش طالبين الناس باش يرجّعونا للستيلو، ولا يعاودو اختراع العجلة، لكن طالبين منهماللي مهّدت السبيل لإنتاج الوسيلة، قديمة كانت أو جديدة، وخاصة وسائل التكنولوجيا. من هاك الفرشة ينجموا يستوعبوااللي يمرّ بيها الإنتاج، بخصوص أي حاجة مفيدة ينجموا يبتكروها الأكفّاء منهم.هذا يعني أنهم مطالبين باش، كيف ما هم توّة، وباشمنتوج الكبارات في العالم. طالبين منهم يبحثو، داخل أنفسهم، علىمتاعهم: شنوّة اللي لازمهم بالضبط؟ خلّي لخرين يصنّعولك الكمبيوتر والجوال، واصنع أنت—لينا وليهم—الشي الليوربما ضروري ليهم.ملخّص الهدرة، مجتمعنا مازال، وماذا بينا ما تنطبقش عليه قولة. إذا كان الزوايد في ماتش الكورة ما يخليوش الفريق يربح، راهودليل على أنّمازال ما انطلقش لو نواصلو هكّا. وحديث السياسة اللي ما يقلبش هالمعادلة الغالطة