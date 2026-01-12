برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بفوزه على ريال مدريد 3-2

احتفظ برشلونة للعام الثاني تواليا بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد 3-2 مساء يوم الاحد في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدّة السعودية.وسجل أهداف النادي الكاتالوني رافينيا في الدقيقتين 36 و73 وروبار ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+4 فيما أحرز هدفي النادي الملكي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+2 وغونزالو غارسيا في الدقيقة 45+6.