برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بفوزه على ريال مدريد 3-2
احتفظ برشلونة للعام الثاني تواليا بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد 3-2 مساء يوم الاحد في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدّة السعودية.
وسجل أهداف النادي الكاتالوني رافينيا في الدقيقتين 36 و73 وروبار ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+4 فيما أحرز هدفي النادي الملكي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+2 وغونزالو غارسيا في الدقيقة 45+6.
أهداف كلاسيكو نهائي #كأس_السوبر_الإسباني @fcbarcelona_ara 3 @realmadridarab 2— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 11, 2026
بصوت @FhadOtaibi #برشلونة_ريال_مدريد pic.twitter.com/lRWxfEL0Cr
وهواللقب السادس عشر لبرشلونة في كأس السوبر يليه نادي ريال مدريد برصيد 13 لقبًا.
