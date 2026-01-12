Babnet   Latest update 06:55 Tunis

برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسبانية بفوزه على ريال مدريد 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69648b8765e3b4.99270802_fnkqjlgmpeoih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 00:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
احتفظ برشلونة للعام الثاني تواليا بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال مدريد 3-2 مساء يوم الاحد في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدّة السعودية.

وسجل أهداف النادي الكاتالوني رافينيا في الدقيقتين 36 و73 وروبار ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+4 فيما أحرز هدفي النادي الملكي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+2 وغونزالو غارسيا في الدقيقة 45+6.

وهواللقب السادس عشر لبرشلونة في كأس السوبر يليه نادي ريال مدريد برصيد 13 لقبًا.
