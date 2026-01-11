هل هي بداية ثورة جديدة في إيران؟

بقلم: نورالدين بن منصور



تشهد إيران منذ أيّام احتجاجات متواصلة ضدّ الحكومة، اتّسعت رقعتها مع مرور الوقت، ويقودها أساسًا الشباب في عدد من المدن. ووفق ما أفادت به شبكة هرانا لحقوق الإنسان، فقد سقط عدد كبير من القتلى منذ اندلاع هذه التحركات، وسط تصاعد حدّة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.



سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة



أرقام ثقيلة… وحقيقة غير مكتملة



شعارات لافتة ورسائل رمزية



الولايات المتحدة على الخط



قراءة أمريكية: الاحتجاجات كملفّ أمني



بين الانفجار والتغيير



يرى مختصّون في الشؤون الإيرانية أنّقد تفتح الباب أمامفي المشهد السياسي.فمنهم من يعتبر أنّها قد تؤدّي، في حال تصاعدها واستمرارها، إلى، في حين يرى آخرون أنّقد يشكّل مخرجًا أقلّ كلفة، عبريمنح النظام الحالي فرصةوفي هذا السياق، يذهب بعض خبراء الشرق الأوسط إلى اعتبار أنّيتمثّل في، بالتوازي مع، وتشكيليتولّى إدارة مرحلة انتقالية.في المقابل، لا يستبعد سيناريو آخر، قد تكون، في ظل الاستقطاب الحادّ داخليًا وإقليميًا.تشير معطيات، التي تنشط من الولايات المتحدة، إلى أنّمنذ أسبوعين، من بينهم، إضافة إلىفي المقابل،حول حصيلة الضحايا، ما يجعل، خاصة في ظل، وهو ما يصعّب التحقّق المستقل من الأرقام.ويُذكر أنّ وكالةسبق أن قدّمتخلال احتجاجات سابقة، اعتمادًا علىومن اللافت خلال هذه الاحتجاجات،، في إشارة إلى العائلة الملكية السابقة. ويرى مراقبون أنّ هذا السلوك يهدف، في جانب منه، إلىوإبرازأكثر من كونه مشروعًا سياسيًا متكاملًا.على الصعيد الدولي، عبّر الرئيس الأمريكيمرارًا عن، ولوّح في أكثر من مناسبة بإمكانيةفي حال لجوء قوات الأمن إلىوردّت طهران على هذه التصريحات، مرفقة، ما زاد من حدّة التوتّر.بحسب تحليل صادر عن، فإنّ، وبدأت تتعامل مع المحتجّينلا مجرّد مثيري شغب.وأشار التقرير إلى أنّ هذا التصنيف يُرجّح أن يُستخدم، مؤكدًا أنّ النظام بات ينظر إلى الاحتجاجاتلا كمسألة أمن داخلي أو إنفاذ قانون.ووفق المعهد، أسفر هذا النهج عنخلال عمليات التفريق العنيفة.بين، و، و، تبقى إيران أمام مفترق طرق حاسم.فهل تمثّل هذه التحركات، أم مجرّدفي سلسلة أزمات تتجدّد دون حسم؟سؤال مفتوح، ستُجيب عنه تطوّرات الأيام والأسابيع القادمة.