الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم وسام بن يدر

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي المخضرم وسام بن يدر، في صفقة انتقال حر لتعزيز صفوف "الفريق الأحمر" خلال الاستحقاقات المقبلة.



وقال النادي المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إن ابن يدر وقع عقدا مدته ستة أشهر مع إمكانية التمديد لموسم واحد.



وأضاف البيان "نرحب بانضمام لاعبنا الجديد إلى صفوف الفريق، ونثق بأن ابن يدر سيشكل إضافة قوية ونوعية للفريق ويساهم بخبرته وإمكانياته الفنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره".ويعد ابن يدر، صاحب الأصول التونسية، واحدا من أبرز الهدافين في الملاعب الأوروبية خلال العقد الأخير، حيث تنقل صاحب الـ35 عاما بين أندية بارزة طوال مسيرته مثل تولوز وموناكو في فرنسا، وإشبيلية الإسباني، ولكنه تنقل بين ناديي سباهان الإيراني وصقارية سبور التركي على مدار العام الماضي 2025.وعلى المستوى الدولي، سجل وسام بن يدر 3 أهداف في 19 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا، وساهم في تتويجه بلقب دوري أمم أوروبا في 2021.