Babnet   Latest update 07:42 Tunis

بكين: لا يمكن لأي دولة أن تتصرّف كشرطي أو قاضٍ دولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b5449e26c30.86416687_efimkhgpqljon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 06:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تعليقًا على العدوان الأمريكي على فنزويلا، أنّه لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها في موقع الشرطي أو القاضي الدولي.

ونقل الموقع الرسمي لـ وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله:

“لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرّف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي”.

وشدّد وزير الخارجية الصيني على ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول حماية كاملة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا:
“نحن نعارض بشدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وفرض إرادة دولة على أخرى”.


وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في بكين، حيث أشار المسؤول الصيني إلى أنّ الوضع الدولي الراهن يتّسم بتعقيد متزايد وعدم استقرار، إلى جانب تصاعد الضغوط الأحادية الجانب.

وأضاف أن التغيّر المفاجئ في الوضع في فنزويلا استرعى اهتمام المجتمع الدولي على نطاق واسع، في ظل تداعياته السياسية والأمنية على النظام الدولي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321364

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:58
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet21°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
16°-10
13°-8
13°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026