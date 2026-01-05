بكين: لا يمكن لأي دولة أن تتصرّف كشرطي أو قاضٍ دولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b5449e26c30.86416687_efimkhgpqljon.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تعليقًا على العدوان الأمريكي على فنزويلا، أنّه لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها في موقع الشرطي أو القاضي الدولي.



ونقل الموقع الرسمي لـ وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله:





“لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرّف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي”.

وشدّد وزير الخارجية الصيني على ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول حماية كاملة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا:

“نحن نعارض بشدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وفرض إرادة دولة على أخرى”.



وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في بكين، حيث أشار المسؤول الصيني إلى أنّ الوضع الدولي الراهن يتّسم بتعقيد متزايد وعدم استقرار، إلى جانب تصاعد الضغوط الأحادية الجانب.



وأضاف أن التغيّر المفاجئ في الوضع في فنزويلا استرعى اهتمام المجتمع الدولي على نطاق واسع، في ظل تداعياته السياسية والأمنية على النظام الدولي.

وشدّد وزير الخارجية الصيني علىحماية كاملة وفقًا، مؤكدًا:وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الباكستانيفي، حيث أشار المسؤول الصيني إلى أنّ، إلى جانب تصاعدوأضاف أناسترعى، في ظل تداعياته السياسية والأمنية على النظام الدولي.