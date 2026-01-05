Babnet   Latest update 06:48 Tunis

مقتل 32 عسكريا كوبيّا في الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 06:10
      
وكالات - أعلنت الحكومة الكوبية أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا أسفرت عن مقتل 32 ضابطا كوبيا، في أول إعلان رسمي عن حصيلة القتلى.

ووفقا لبيان أذاعه التلفزيون الرسمي الكوبي ليل الأحد، فإن ضباط الجيش والشرطة الكوبيين كانوا في مهمة كان ينفذها جيش الدولة الكاريبية بناء على طلب حكومة فنزويلا.


ولم يتضح بعد طبيعة العمل الذي كان الكوبيون يقومون به لكن كوبا حليف وثيق لحكومة فنزويلا وقد أرسلت قوات عسكرية وشرطية للمساعدة.


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن ليلة الأحد: "قتل الكثير من الكوبيين بالأمس. كان هناك الكثير من الموت على الجانب الآخر. ولا توجد وفيات على جانبنا".
