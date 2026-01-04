Babnet   Latest update 10:28 Tunis

مجلس الأمن يحدد موعد "جلسة طارئة" بشأن فنزويلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695049f2b4b994.77285314_qhmpkfnlgejio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 10:08
      
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أفادت الصومال التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، أنه من المرتقب أن تعقد الجلسة بناء على طلب من فنزويلا نقلته كولومبيا، التي شغلت حديثا أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس.


كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم "العزم المطلق".


وقال كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، إن العملية تطلبت أشهرا من التخطيط والتمرين المكثف قبل تنفيذها.

وأوضح: "نفذت بسرية ودقة عاليتين خلال ساعات الظلام في الثاني من جانفي، وشاركت فيها أكثر من 150 طائرة انطلقت من مواقع متعددة في النصف الغربي من الكرة الأرضية".

ووصف المسؤول العسكري البارز العملية بأنها "تتويج لإعداد طويل ومعقد".
