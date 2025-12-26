Babnet   Latest update 09:22 Tunis

روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694e3981cecc88.87050912_imlhpgefqnkoj.jpg width=100 align=left border=0>
لقاح Enteromix
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
أفاد أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أن لقاح Enteromix الروسي المضاد للأورام يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأوضح أن الأطباء يعملون حاليا على تحديد الجرعة المثلى ومدى تحمل الجسم للقاح.



وقال كابرين: "تجرى حاليا أولى التجارب السريرية للقاح Enteromix في المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل هذه المرحلة تقييم مدى تحمل اللقاح وتحديد الجرعة المثلى بدقة. بعد اكتمال هذه المرحلة واعتماد اللقاح، سننتقل إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث سيتم تقييم فعاليته العلاجية على عدد أكبر من المرضى. عندها فقط يمكن طرح الدواء في السوق. هذه عملية معيارية ودولية، ولا يمكن تسريعها دون المساس بالسلامة".

يُذكر أن لقاح Enteromix من ابتكار خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية ومعهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية، وقد أظهر فعالية عالية في التجارب ما قبل السريرية.
