السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرا جزائريا بتهمة إهانة الشرطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 16:41
      
وكالات - أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اعتقال المؤثر الجزائري مهدي ب. المتهم سابقا في فرنسا بتبرير الإرهاب، وذلك عقب نشره مقطع فيديو أهان فيه عناصر في الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم.

وقال نونيز في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أُلقي القبض عليه الليلة الماضية".



ووفقا للتحقيقات الأولية، نشر مهدي ب. مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" صور فيه عناصر شرطة أثناء قيامهم بواجبهم في مكان عام. ووجه في الفيديو إهانات باللغة العربية لرجال الشرطة والدولة الفرنسية، كما حرض شاباً على ضرب أحد الضباط.

يذكر أن مهدي ب. (29 عاما) كان قد حكم عليه في جانفي الماضي بالسجن ثمانية أشهر في جلسة استماع فورية أمام محكمة في منطقة باريس، بتهمة "تبرير الإرهاب". وأصدرت السلطات الفرنسية في حينه أمراً بإبعاده من الأراضي الفرنسية.

جاء اعتقال المؤثر في سياق توتر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر مؤخرا. وفي بداية هذا العام، ألقت السلطات الفرنسية القبض على عدة مؤثرين جزائريين تمهيداً لترحيلهم إلى الجزائر.

وبحسب مصدر مطلع على القضية، وبسبب عدم قيام السلطات الجزائرية بإصدار تصاريح دخول للمشتبه بهم، تم وضع مهدي ب. قيد الإقامة الجبرية في فرنسا بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز إداري في نوفمبر الماضي، حيث لا يمكن ترحيله فعليا في ظل الظروف الحالية.

ومن المتوقع أن تقدم السلطات الفرنسية مهدي ب. للقضاء لتلقى تهم جديدة تتعلق بإهانة موظفين عموميين في أثناء تأدية واجبهم والتحريض على العنف، بالإضافة إلى انتهاكه شروط الإقامة الجبرية.
