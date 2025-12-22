Babnet   Latest update 18:21 Tunis

سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d10fcd7a5183.56866011_joehnpmlkiqgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 09:33
      
بلغ سعر الذهب 4383 دولارًا و76 سنتًا للأونصة، يوم الاثنين، محققًا بذلك مستوى قياسيًا جديدًا، ومتجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل في شهر أكتوبر، في ظل توقّعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الصادرة خلال الأسبوع المنصرم تسجيل تراجعات في سوق العمل بالولايات المتحدة إلى جانب تباطؤ نسق التضخم، وهو ما يعزّز فرضية توجّه المصرف المركزي الأمريكي نحو مزيد من التليين في سياسته النقدية.





وساهمت عدة عوامل خلال الأشهر الماضية في تعزيز الإقبال على الذهب، من بينها:

* الشلل الحكومي في الولايات المتحدة
* الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب
* ارتفاع المخاطر الجيوسياسية

وهو ما جعل المعدن الأصفر يُواصل أداءه كـملاذ آمن، في ظل تراجع الثقة بالدولار الأمريكي.


وكان سعر الذهب قد بلغ في شهر أكتوبر الماضي 4381 دولارًا و52 سنتًا للأونصة، مسجلًا زيادة بنسبة 67 بالمائة مقارنة بمطلع السنة، قبل أن يتراجع لاحقًا بنحو 5 بالمائة نتيجة عمليات جني أرباح قام بها المستثمرون.
