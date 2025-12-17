Babnet   Latest update 21:29 Tunis

باريس سان جيرمان يتوّج بطلاً لكأس القارات 2025

Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 21:29
      
تُوّج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، بلقب كأس القارات 2025 لكرة القدم، عقب فوزه في المباراة النهائية على فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنته الدوحة مساء الأربعاء.

ويُعدّ هذا التتويج اللقب السادس لباريس سان جيرمان خلال موسمه الحالي، في إنجاز غير مسبوق يؤكد موسماً تاريخياً للنادي الباريسي على المستويين القاري والدولي.



وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 38، قبل أن يدرك فلامنغو التعادل بواسطة جورجينيو من ركلة جزاء. ولم تسفر الأشواط الإضافية عن جديد، ليُحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح سان جيرمان.

وشهدت ركلات الحسم لقطة لافتة، تمثلت في إضاعة عثمان ديمبيلي، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم حسب اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لركلة ترجيح سددها خارج المرمى، دون أن يؤثر ذلك على تتويج فريقه باللقب.


