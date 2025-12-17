Babnet   Latest update 21:29 Tunis

أرقام قياسية: الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69430afb159f44.47382393_glepfmkjihnqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 20:56
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تُعدّ الأضخم ماليًا في تاريخ المسابقة.

وأوضح الفيفا، الأربعاء، أنه سيجري توزيع مبلغ إجمالي قدره 727 مليون دولار أمريكي (نحو 620 مليون يورو) على المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات المونديال، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم أن مجلس الفيفا، المنعقد على هامش نهائي كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة، صادق على هذه المساهمة المالية القياسية، التي تمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بمونديال قطر 2022، تماشيًا مع الترفيع في عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبًا.

وسيحصل كل منتخب مشارك على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الاستعدادات، فيما خُصّص الجزء الأكبر من الغلاف المالي، والمقدر بـ 655 مليون دولار، للجوائز المرتبطة بالنتائج والترتيب النهائي.

وبحسب التوزيع الذي أعلنه الفيفا، سينال بطل العالم 50 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 33 مليون دولار، في حين تنال المنتخبات التي تغادر من الدور الأول 9 ملايين دولار لكل منتخب.

توزيع الجوائز المالية لكأس العالم 2026

* المركز الأول: 50 مليون دولار
* المركز الثاني: 33 مليون دولار
* المركز الثالث: 29 مليون دولار
* المركز الرابع: 27 مليون دولار
* المراكز من 5 إلى 8: 19 مليون دولار
* المراكز من 9 إلى 16: 15 مليون دولار
* المراكز من 17 إلى 32: 11 مليون دولار
* المراكز من 33 إلى 48: 9 ملايين دولار


الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
