ماكرون يعرب عن غضبه الشديد بعد رفض "فيسبوك" حذف فيديو مفبرك يتحدث عن انقلاب في فرنسا

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
20°
16°
الــرياح:
2.06 كم/س
13°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
20°-13
21°-15
18°-14
17°-14
16°-11
- Avoirs en devises
24498,4
(16/12)
- Jours d'importation
103
- 1 € = 3,42139 DT 1$ =2,91737 DT
- Solde Compte du Trésor (16/12) 2994,2 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 27 162) لماذا يباع زيت الزيتون التونسي بأق
( 20 278) قرعة مونديال 2026: تونس في مجموعة
( 18 210) عامر بحبة: منخفضان صحراويان في الط
( 18 064) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 17 943) موجة برد وأمطار غزيرة في الطريق…
( 16 964) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 16 350) العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخ
( 15 320) عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومن
( 15 218) الحبيب خضر يردّ على تصريحات أمين م
( 14 904) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 13 812) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 13 275) ظهور النمس فوق أسطح منازل بباردو…
( 12 258) كأس العرب 2025 – المنتخب التونسي ي
( 12 177) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 12 124) كأس العرب قطر 2025: المنتخب التونس
( 11 872) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 11 788) الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ال
( 11 614) طفرة في إنتاج الكروفات… ولكنّها بل
( 11 499) لسعد بن عثمان " لمين النهدي والمنج
( 10 819) عامر بحبة: منخفضات باردة وأمطار غز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320411