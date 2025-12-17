ماكرون يعرب عن غضبه الشديد بعد رفض "فيسبوك" حذف فيديو مفبرك يتحدث عن انقلاب في فرنسا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه الشديد بعد أن رفضت شبكة فيسبوك للتواصل الإجتماعي حذف فيديو مفرك يتحدث عن عن انقلاب وشيك في فرنسا.