ماكرون يعرب عن غضبه الشديد بعد رفض "فيسبوك" حذف فيديو مفبرك يتحدث عن انقلاب في فرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942ece7a51c04.69499354_eqlmpkghifnoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 18:45
      
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه الشديد بعد أن رفضت شبكة فيسبوك للتواصل الإجتماعي حذف فيديو مفرك يتحدث عن عن انقلاب وشيك في فرنسا.



Heure à Tunis :