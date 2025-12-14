مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e51f17be416.28496674_iqhjmfpkgnole.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد مسؤول في إنفاذ القانون بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة براون المرموقة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند يوم السبت.



لم تعلن الشرطة تفاصيل رسمية فورية عن عدد الضحايا أو حالتهم، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول لم تسمه في إنفاذ القانون تأكيد مقتل شخصين على الأقل. وأصدرت جامعة براون (إحدى جامعات رابطة اللبلاب) سلسلة من الإنذارات عبر نظام الإخطار الطارئ، حثت فيها الطلاب والموظفين على "الاحتماء" حيث كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به أو عدة مشتبه بهم.









ووقع الحادث بالقرب من مبنى "باروس آند هوللي"، المجمع الذي يضم كلية الهندسة وقسم الفيزياء في الجامعة، ويحتوي على أكثر من 100 مختبر وعشرات الفصول الدراسية. وكانت امتحانات التصميم الهندسي جارية داخل المبنى في وقت وقوع إطلاق النار.



وقال عضو مجلس مدينة بروفيدنس جون جونكالفس، الذي تمثل دائرته الحرم الجامعي: "تعازي القلبية لأفراد عائلات الضحايا ولجميع المتأثرين."



كما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي: "بارك الله الضحايا وعائلات الضحايا!" مشيرا إلى أنه تلقى إحاطة عن الحادث. وطلبت الشرطة من الطلاب والمدنيين البقاء في أماكنهم وتجنب المنطقة، وحذرت وسائل الإعلام من الاحتماء داخل المركبات لأن المنطقة لا تزال مسرحا للأحداث.



ومن جانبها، أكدت كريستي دوسريس، رئيسة قسم معلومات الجمهور في مدينة بروفيدنس، أن الشرطة تحقق بنشاط ولا تزال تجمع المعلومات. ويقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة في الاستجابة للحادث. وحذر المسؤولون من أن المعلومات لا تزال أولية.



