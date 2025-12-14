Babnet   Latest update 06:19 Tunis

مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e51f17be416.28496674_iqhjmfpkgnole.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 00:57 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفاد مسؤول في إنفاذ القانون بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة براون المرموقة في بروفيدنس بولاية رود آيلاند يوم السبت.

لم تعلن الشرطة تفاصيل رسمية فورية عن عدد الضحايا أو حالتهم، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول لم تسمه في إنفاذ القانون تأكيد مقتل شخصين على الأقل. وأصدرت جامعة براون (إحدى جامعات رابطة اللبلاب) سلسلة من الإنذارات عبر نظام الإخطار الطارئ، حثت فيها الطلاب والموظفين على "الاحتماء" حيث كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به أو عدة مشتبه بهم.



ووقع الحادث بالقرب من مبنى "باروس آند هوللي"، المجمع الذي يضم كلية الهندسة وقسم الفيزياء في الجامعة، ويحتوي على أكثر من 100 مختبر وعشرات الفصول الدراسية. وكانت امتحانات التصميم الهندسي جارية داخل المبنى في وقت وقوع إطلاق النار.

وقال عضو مجلس مدينة بروفيدنس جون جونكالفس، الذي تمثل دائرته الحرم الجامعي: "تعازي القلبية لأفراد عائلات الضحايا ولجميع المتأثرين."

كما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي: "بارك الله الضحايا وعائلات الضحايا!" مشيرا إلى أنه تلقى إحاطة عن الحادث. وطلبت الشرطة من الطلاب والمدنيين البقاء في أماكنهم وتجنب المنطقة، وحذرت وسائل الإعلام من الاحتماء داخل المركبات لأن المنطقة لا تزال مسرحا للأحداث.

ومن جانبها، أكدت كريستي دوسريس، رئيسة قسم معلومات الجمهور في مدينة بروفيدنس، أن الشرطة تحقق بنشاط ولا تزال تجمع المعلومات. ويقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعدة في الاستجابة للحادث. وحذر المسؤولون من أن المعلومات لا تزال أولية.

تعد جامعة براون مؤسسة خاصة مرموقة تضم حوالي 7300 طالب جامعي وأكثر من 3000 طالب دراسات عليا. ويأتي الحادث في اليوم الثاني من الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الخريفي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320218


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-15
17°-14
20°-12
19°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :