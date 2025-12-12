ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693bd816472906.30254611_enkmpgljfhoiq.jpg width=100 align=left border=0>

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض متحدثا عن النزاع في أوكرانيا: "أود بشدة أن أرى هذا النزاع يتوقف، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لا يؤثر هذا النزاع على الولايات المتحدة بشكل يذكر ما لم يخرج الوضع عن السيطرة.. مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".









وأكد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية.



واكتسبت المفاوضات بشأن أوكرانيا زخما بعد أن طرحت واشنطن خطتها المكونة من 28 بندا في نوفمبر. وأعربت كييف وحلفاؤها في أوروبا عن استيائهم من الوثيقة وحاولوا تعديلها بشكل كبير.



وصرح ترامب لاحقا بأن الخطة الأصلية قد عدلت لتأخذ في الاعتبار مواقف موسكو وكييف، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا الخلافية. وأجرى ممثلون أمريكيون محادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا ومع الجانب الروسي في موسكو.



