Babnet   Latest update 10:02 Tunis

ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693bd816472906.30254611_enkmpgljfhoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 09:52 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض متحدثا عن النزاع في أوكرانيا: "أود بشدة أن أرى هذا النزاع يتوقف، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لا يؤثر هذا النزاع على الولايات المتحدة بشكل يذكر ما لم يخرج الوضع عن السيطرة.. مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية.

واكتسبت المفاوضات بشأن أوكرانيا زخما بعد أن طرحت واشنطن خطتها المكونة من 28 بندا في نوفمبر. وأعربت كييف وحلفاؤها في أوروبا عن استيائهم من الوثيقة وحاولوا تعديلها بشكل كبير.

وصرح ترامب لاحقا بأن الخطة الأصلية قد عدلت لتأخذ في الاعتبار مواقف موسكو وكييف، ولم يتبق سوى عدد قليل من القضايا الخلافية. وأجرى ممثلون أمريكيون محادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا ومع الجانب الروسي في موسكو.

ونقلت قناة ABC أمس الخميس عن مسؤول أوكراني مقرب من المفاوضات أن مجموعة التفاوض الأوكرانية قدمت للجانب الأمريكي تعديلاتها على خطة التسوية الأمريكية الأخيرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320117


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :