Babnet   Latest update 09:37 Tunis

عاقب سائقه.. محمد صبحي يُثير جدلاً واسعاً بعد واقعة بالأوبرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a7c9a9c88c4.56926189_fgpkomienlqhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 07:17 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أثارت واقعة وثّقها مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، موجة كبيرة من الجدل عقب ظهور الفنان محمد صبحي في لحظة غضب واضحة تجاه سائقه الخاص، بعد انتهاء حفل تكريمه في مهرجان «آفاق المسرحي» بدار الأوبرا المصرية.

جاءت الحادثة مباشرة بعد احتفاء المهرجان بالفنان محمد صبحي وتكريمه على مسيرته المسرحية، في ظهور لافت تزامن مع تعافيه من وعكة صحية مرّ بها مؤخراً. وبينما كان النجم المصري يستعد لمغادرة المكان وسط حضور جماهيري وإعلامي كثيف، تسبّب غياب السائق عن الموعد المحدد في إرباك عملية خروجه.



الفيديو المتداول أظهر الفنان صبحي وهو يعبّر بانفعال شديد عن استيائه لحظة وصول السائق متأخراً، قبل أن يتجه بنفسه إلى المقود ويغادر بسيارته، فيما بدا السائق في خلفية المشهد يحاول اللحاق به سريعاً.

الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً وتعليقات متباينة، إذ رأى جانب من المتابعين أن ردّة فعل الفنان كانت حادّة وغير ملائمة أمام الجمهور، فيما اعتبر آخرون أن تصرفه جاء نتيجة ضغط اللحظة وظروف المكان المزدحم، خصوصاً بعد فعالية رسمية أعقبتها حركة كثيفة للجمهور والإعلام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320054


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :