عاقب سائقه.. محمد صبحي يُثير جدلاً واسعاً بعد واقعة بالأوبرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a7c9a9c88c4.56926189_fgpkomienlqhj.jpg width=100 align=left border=0>

أثارت واقعة وثّقها مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، موجة كبيرة من الجدل عقب ظهور الفنان محمد صبحي في لحظة غضب واضحة تجاه سائقه الخاص، بعد انتهاء حفل تكريمه في مهرجان «آفاق المسرحي» بدار الأوبرا المصرية.



جاءت الحادثة مباشرة بعد احتفاء المهرجان بالفنان محمد صبحي وتكريمه على مسيرته المسرحية، في ظهور لافت تزامن مع تعافيه من وعكة صحية مرّ بها مؤخراً. وبينما كان النجم المصري يستعد لمغادرة المكان وسط حضور جماهيري وإعلامي كثيف، تسبّب غياب السائق عن الموعد المحدد في إرباك عملية خروجه.









الفيديو المتداول أظهر الفنان صبحي وهو يعبّر بانفعال شديد عن استيائه لحظة وصول السائق متأخراً، قبل أن يتجه بنفسه إلى المقود ويغادر بسيارته، فيما بدا السائق في خلفية المشهد يحاول اللحاق به سريعاً.



الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً وتعليقات متباينة، إذ رأى جانب من المتابعين أن ردّة فعل الفنان كانت حادّة وغير ملائمة أمام الجمهور، فيما اعتبر آخرون أن تصرفه جاء نتيجة ضغط اللحظة وظروف المكان المزدحم، خصوصاً بعد فعالية رسمية أعقبتها حركة كثيفة للجمهور والإعلام.

الفيديو المتداول أظهر الفنان صبحي وهو يعبّر بانفعال شديد عن استيائه لحظة وصول السائق متأخراً، قبل أن يتجه بنفسه إلى المقود ويغادر بسيارته، فيما بدا السائق في خلفية المشهد يحاول اللحاق به سريعاً.الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً وتعليقات متباينة، إذ رأى جانب من المتابعين أن ردّة فعل الفنان كانت حادّة وغير ملائمة أمام الجمهور، فيما اعتبر آخرون أن تصرفه جاء نتيجة ضغط اللحظة وظروف المكان المزدحم، خصوصاً بعد فعالية رسمية أعقبتها حركة كثيفة للجمهور والإعلام.