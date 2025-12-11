أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً: قرار تاريخي يدخل حيّز التنفيذ

دخل حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سنّ 16 عاماً حيّز التنفيذ في أستراليا عند منتصف ليل الأربعاء، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعتمد هذا الإجراء الصارم الذي قد يفتح باباً لمرحلة جديدة في تنظيم القطاع الرقمي عالمياً.



ويشمل الحظر تيك توك، ويوتيوب (ألفابت)، وإنستغرام وفيسبوك (ميتا)، إلى جانب منصات أخرى، حيث أُمرت أكبر عشر منصات بحظر وصول الأطفال في هذا العمر إليها، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).



القانون الجديد واجه انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا الكبرى ونشطاء حرية التعبير، في حين رحّب به عدد من الآباء والجهات المؤيدة لحماية الأطفال. وبحسب وكالة "رويترز"، ستلجأ المنصات إلى تقنيات مثلعبر تحليل نشاط المستخدم، أوبواسطة الصور الشخصية أو وثائق الهوية.تتابع حكومات عديدة — من الدنمارك إلى ماليزيا، مروراً ببعض الولايات الأميركية — هذا القرار باهتمام كبير، إذ تفكّر في اعتماد تشريعات شبيهة في ظلّ المخاوف المتزايدة بشأن تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.وتأتي هذه التطورات بعد أربع سنوات من الوثائق المسربة التي كشفت أن "ميتا" كانت على علم بتأثيرات سلبية لمنتجاتها على صورة الجسد وزيادة الأفكار الانتحارية لدى المراهقين، بينما كانت تنفي علناً وجود هذا الارتباط.تؤكد الحكومة الأسترالية أن القائمة الأولية للمنصات المشمولة بالحظر ستتغيّر وفق تطور السوق واتجاهات استخدام الشباب. وفيما أعلنت معظم الشركات التزامها بالقرار، بقيت منصةالتابعة لإيلون ماسك خارج دائرة الموافقة حتى الآن.ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تفتتح عصراً جديداً منلوسائل التواصل، خصوصاً مع تراجع نمو المستخدمين وانخفاض الوقت الذي يقضونه على المنصات، ما يهدد تدفق المستخدمين الجدد في المستقبل.تشير البيانات الحكومية إلى أنكانوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ما يجعل تأثير الحظر واسعاً على شريحة كبيرة من الشباب.الخطوة الأسترالية تُعدّ اختباراً عالمياً لمدى قدرة الحكومات على التدخل المباشر في تنظيم الفضاء الرقمي، في وقت تتسع فيه المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال وتأثير العالم الافتراضي على صحتهم النفسية والاجتماعية.