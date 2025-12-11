ترامب: رؤساء وملوك يرغبون بالانضمام إلى "مجلس السلام في غزة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a5d98e86f09.68709618_eimkhoqjfngpl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أن "مجلس السلام في غزة" سيبدأ عمله العام المقبل، موضحا أن عددا من "رؤساء أهم الدول" أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى هذا الكيان الجديد.



وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المجلس "سيكون أحد أكثر المجالس شهرة على الإطلاق"، مضيفا أن شخصيات دولية بارزة، من رؤساء وملوك ورؤساء وزراء، تتسابق لعضويته بعد أن كان التصور الأولي يقوم على اختيار خبراء وشخصيات متخصصة في هذا المجال.









ويستند المجلس إلى خطة من 20 بندا خاصة بغزة، أدرجت ضمن مشروع تقدمت به واشنطن وحظي بموافقة مجلس الأمن الدولي، على أن يتولى المجلس إدارة شؤون القطاع لمدة عامين بدعم قوة دولية وشرطة فلسطينية تدربها مصر.



وتشير مسودة القرار إلى أن المجلس سيشرف على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، كأحد المطالب الإسرائيلية الرئيسية، بالتوازي مع الإشراف على جهود إعادة الإعمار وإرساء ترتيبات أمنية جديدة.



ورغم إقرار الخطة في مجلس الأمن، نقلت شبكة CNN عن دبلوماسيين مطلعين أن تركيبة المجلس وصلاحياته التفصيلية ما زالت غير محسومة، في ظل اعتراضات من أطراف معنية على بعض جوانب نموذج الحكم المقترح في غزة.



كما تعرضت الخطة لانتقادات واسعة لغياب جدول زمني واضح لنقل السلطة من المجلس الانتقالي إلى السلطة الفلسطينية، إذ تكتفي بالربط بين هذه الخطوة واستكمال السلطة "برنامجا إصلاحيا" لم تحدد معاييره أو آلياته بدقة.



