"أوقف 8 حروب" لكنه لا يستطيع إيقاف "النعاس".. ترامب يؤكد أنه بصحة جيدة!

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشائعات المتعلقة بسوء حالته الصحية، مؤكدا أنه في حالة بدنية وعقلية ممتازة.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنه لم يكن هناك رئيس عمل بجد كما عمل هو، مؤكدا أن ساعات عمله هي الأطول وأن نتائجه من بين الأفضل.



وادعى أنه أوقف ثماني حروب وأنقذ حياة الملايين، وخلق أعظم اقتصاد في تاريخ البلاد، وأعاد الأعمال التجارية إلى الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة، وأعاد بناء الجيش، ووضع أكبر تخفيضات ضريبية وتنظيمية على الإطلاق، وأغلق الحدود الجنوبية المفتوحة والخطيرة، وخلق "هالة" جعلت جميع دول العالم تحترم الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.وأضاف أنه يخضع لفحوصات طبية طويلة وشاملة في مركز والتر ريد الوطني العسكري الطبي تحت إشراف أفضل الأطباء، الذين منحوه جميعا درجات مثالية، مع إشادة بعضهم بنتائجه القوية.وأشار إلى أنه أجرى اختبار القدرات المعرفية ثلاث مرات، وهو اختبار تفوق فيه وتجاوزه بنجاح أمام أطباء وخبراء كثر، على عكس ما يفعل معظم الناس حسب قوله.وردا على تقارير "نيويورك تايمز" وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى التي تتحدث عن تباطؤ أدائه أو تراجع صحته، قال ترامب إنه يعرف أنه سيدرك أي تباطؤ في وقته، مؤكدا أن هذا الأمر ليس الآن.واتهم تلك الوسائل بنشر تقارير مزيفة ووصف ذلك بأنه تحريضي وقد يصل إلى مستوى الخيانة، واصفا إياها بأعداء الشعب، ودعا إلى ضرورة التحرك حيال ذلك.واختتم ترامب منشوره بالتشكيك في مصداقية "نيويورك تايمز" واتهامها بالتحيز وعدم الصدق، معربا عن رأيه بأن أفضل ما يمكن أن يحدث للبلاد هو توقف الصحيفة عن النشر.ويظهر ترامب بين الحين والآخر في الأماكن العامة مع كدمة ملوّنة على الجزء الخارجي من معصمه. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في 17 جويلية الماضي إن الفحص الطبي لكشف عن إصابته بقصور وريدي مزمن.وقدّرت حينها وجود الكدمة بكثرة المصافحات اليومية للرئيس وتناوله للأسبرين، والذي قالت إنه يستخدمه كجزء من برنامج وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.وأثار ترامب البالغ من العمر 79 عاما الجدل مؤخرا بعد ظهوره في أكثر من مناسبة وكأنه يكافح النوم خلال مناسبات عامة، آخرها يوم الاثنين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث أغمض عينيه، وبدا أحيانا وكأنه يغفو، بعد أن انتقد التغطية الإعلامية التي تناولت واقع تقدمه في السن وظهور علامات التعب عليه.