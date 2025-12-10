جامعة تونس المنار تشارك في أعمال الاجتماع التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>

شاركت جامعة تونس المنار ممثّلة في شخص رئيسها الأستاذ المعز الشفرة عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للدورة 57 للمؤتمر العام للاتحاد الذي استضافته مؤخرا جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقا) بجمهورية مصر العربية.



وقد أشرف على الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، وفق بلاغ للجامعة نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء.









وتناول الاجتماع جملة من الملفات ذات الأولوية، من أبرزها التصنيف العربي للجامعات 2025 وضرورة تحديث البيانات لضمان جودة وأداء الجامعات العربية ودعم الجامعات الفلسطينية ولاسيما جامعات قطاع غزة، ومناقشة سبل تمكين الطلبة المتضررين إضافة إلى موضوع نزاهة النشر العلمي والارتقاء بجودة الإنتاج البحثي العربي وتعزيز الشراكات العربية والدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وقد استعرض المجلس التنفيذي روزنامة أعمال اتحاد الجامعات العربية للفترة المقبلة وما تتضمنه من موضوعات محورية تشمل: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الرقمية واقتصاد المعرفة.



كما شارك الأستاذ المعز الشفرة في فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات العربية والروسية الذي استضافته جامعة العاصمة يومي 7 و8 ديسمبر 2025 تحت عنوان: “جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام”.



"وتأتي مشاركة جامعة تونس المنار لتؤكّد مكانتها الريادية داخل المنظومة العربية للتعليم العالي وحرصها على الإسهام في تطوير آليات التعاون ورفع جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز حضور الجامعات العربية على الساحة العالمية"، وفق نص البلاغ.