Babnet   Latest update 12:33 Tunis

مشاهد مثيرة للجدل حول "مفاهمة" بين لاعبي فلسطين وسوريا خلال ضربة جزاء غير محتسبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69380c64994458.03455731_mfhjpklongeiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 12:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
عرضت قناة تلفزة تي في مشاهد أثارت جدلًا، تمثّلت في ما اعتُبر مفاهمة بين لاعبي المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري بخصوص ضربة جزاء لم تُحتسب في نهاية المطاف.
ووفق تصريح الحكم عدل زهمول، فإنّ المفاهمة تبدو واضحة، خاصة وأن مهاجم المنتخب السوري عمر خربين ظهر وهو يتحدث مع حارس ولاعبي المنتخب الفلسطيني في مشهد غير مسبوق في هذه المسابقة.


وتأتي هذه اللقطة وسط حساسية مواجهات المجموعة الأولى، والتي انتهت بتعادل المنتخبين سلبيًا أول أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور المجموعات من كأس العرب 2025 المقامة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر.


وكان المنتخب التونسي قد غادر البطولة بعد حلوله ثالثًا بأربع نقاط، خلف كلٍّ من:

* فلسطين (5 نقاط): فوز على قطر (1-0) وتعادل مع تونس (2-2).
* سوريا (5 نقاط): فوز على تونس (1-0) وتعادل مع قطر (1-1).

وبهذا التعادل، ضمن المنتخبان الفلسطيني والسوري التأهّل سويًا إلى الدور ربع النهائي، في حين غادر كل من تونس وقطر المسابقة من الدور الأول.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319951


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-13
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :