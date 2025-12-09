مشاهد مثيرة للجدل حول "مفاهمة" بين لاعبي فلسطين وسوريا خلال ضربة جزاء غير محتسبة

عرضت قناة تلفزة تي في مشاهد أثارت جدلًا، تمثّلت في ما اعتُبر مفاهمة بين لاعبي المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري بخصوص ضربة جزاء لم تُحتسب في نهاية المطاف.

ووفق تصريح الحكم عدل زهمول، فإنّ المفاهمة تبدو واضحة، خاصة وأن مهاجم المنتخب السوري عمر خربين ظهر وهو يتحدث مع حارس ولاعبي المنتخب الفلسطيني في مشهد غير مسبوق في هذه المسابقة.





وتأتي هذه اللقطة وسط حساسية مواجهات المجموعة الأولى، والتي انتهت بتعادل المنتخبين سلبيًا أول أمس الأحد على استاد المدينة التعليمية، في ختام دور المجموعات منالمقامة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر.وكان المنتخب التونسي قد غادر البطولة بعد حلوله ثالثًا بأربع نقاط، خلف كلٍّ من:: فوز على قطر (1-0) وتعادل مع تونس (2-2).: فوز على تونس (1-0) وتعادل مع قطر (1-1).وبهذا التعادل، ضمن المنتخبان الفلسطيني والسوري التأهّل سويًا إلى الدور ربع النهائي، في حين غادر كل من تونس وقطر المسابقة من الدور الأول.