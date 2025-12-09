Babnet   Latest update 14:33 Tunis

أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضية قتل سائق تاكسي بسيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6938153d9f2940.71577101_mklfnephgqoij.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 13:23 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا في قضية مقتل سائق تاكسي خلال سنة 2024، بعد تعرّضه لـ"براكاج" مروّع وطعنه ومحاولة دفنه داخل ضيعة مهجورة بجهة سيدي حسين خلال شهر جويلية 2024.

وقضت الدائرة بـ:



* الإعدام شنقًا حتى الموت في حق الابن وصديقه،
* السجن المؤبد في حق الأم،
* السجن بقية العمر في حق صديق المرأة،

وذلك بعد ثبوت تورّطهم في جريمة القتل وخطة التخلص من الضحية.

ووجّهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سابقية القصد، السرقة باستعمال العنف الشديد، تحويل وجهة شخص باستعمال السلاح، والمشاركة في القتل، طبقًا لأحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية.

كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على جميع المتهمين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319954


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :