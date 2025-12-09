أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضية قتل سائق تاكسي بسيدي حسين

أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا في قضية مقتل سائق تاكسي خلال سنة 2024، بعد تعرّضه لـ"براكاج" مروّع وطعنه ومحاولة دفنه داخل ضيعة مهجورة بجهة سيدي حسين خلال شهر جويلية 2024.



وقضت الدائرة بـ:



في حق الابن وصديقه،في حق الأم،في حق صديق المرأة،وذلك بعد ثبوت تورّطهم في جريمة القتل وخطة التخلص من الضحية.ووجّهت للمتهمين تهم، طبقًا لأحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية.كما قضت المحكمة