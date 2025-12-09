أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في قضية قتل سائق تاكسي بسيدي حسين
أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا في قضية مقتل سائق تاكسي خلال سنة 2024، بعد تعرّضه لـ"براكاج" مروّع وطعنه ومحاولة دفنه داخل ضيعة مهجورة بجهة سيدي حسين خلال شهر جويلية 2024.
وقضت الدائرة بـ:
* الإعدام شنقًا حتى الموت في حق الابن وصديقه،
* السجن المؤبد في حق الأم،
* السجن بقية العمر في حق صديق المرأة،
وذلك بعد ثبوت تورّطهم في جريمة القتل وخطة التخلص من الضحية.
ووجّهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سابقية القصد، السرقة باستعمال العنف الشديد، تحويل وجهة شخص باستعمال السلاح، والمشاركة في القتل، طبقًا لأحكام الفصل 204 من المجلة الجزائية.
كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على جميع المتهمين.
