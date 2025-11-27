القضاء البنغالي يصدر حكما جديدا بحق الشيخة حسينة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692820246dd635.91403187_olhmigfnqjpke.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أصدرت محكمة بنغلاديشية الخميس، حكما بالسجن 21 عاما على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاث قضايا فساد تتعلق بتخصيص أراض في مشروع "بورباخول نيو تاون" غير قانوني.



حكمت المحكمة على حسينة بالسجن 7 سنوات في كل قضية، مع غيابها عن الجلسات، بينما حكم على ابنها وابنتها أيضا في ملفات متصلة.





يأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من إدانتها بالإعدام في قضية جرائم ضد الإنسانية خلال احتجاجات 2024، مما يعزز الضغوط القانونية عليها وهي في المنفى بالهند.



القرار يستهدف تخصيص أراض لحسينة دون طلب رسمي وبطريقة تفوق الصلاحيات القانونية، وسط اتهامات بفساد نظامي أثناء حكمها.



