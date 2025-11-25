Babnet   Latest update 20:45 Tunis

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 20:45
      
وكالات - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.

وقال في كلمة خلال الاحتفال التقليدي الرمزي لعفو الرئاسة عن ديكين روميين في البيت الأبيض قبل عيد الشكر، الذي يحتفل به في الولايات المتحدة هذا العام في 27 نوفمبر: "هذا ليس سهلا. لكن، لا أعرف، أعتقد أننا سننجح في ذلك"، مشيرا إلى تسوية النزاع.



وأضاف ترامب: "أعتقد أننا قريبون جدا من الصفقة. سنعرف. كنت أعتقد أنه يمكن إنجاز هذا بشكل أسرع".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما هائلا نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب تسويتها، وهي غير مستعصية على الحل، ولكن ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News بأن الوفد الأوكراني وافق رسميا على شروط اتفاق السلام مع روسيا الذي اقترحته الولايات المتحدة، مع تحديد بعض التفاصيل.

وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة، والتي عرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، حيث تم حذف نقاط حساسة تتعلق بالعفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، إضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني مستقبلا.

ورغم الموافقة المبدئية، أشار فلاديمير زيلينسكي في خطاب ليلة الاثنين إلى أن هناك حاجة لمزيد من العمل على الخطة التي تم تعديلها خلال نهاية الأسبوع.


ترامب: وجهت مبعوثي ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو وهناك تقدم هائل لتحقيق السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مؤكدا أن "هناك تقدما هائلا" لتحقيق السلام.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا (حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!)".

وأضاف "تم ضبط خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة، التي صاغتها الولايات المتحدة، مع مدخلات إضافية من كلا الجانبين، ولا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".

وتابع "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه، وجهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "سيتم إطلاعي على جميع التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة أركان البيت الأبيض سوزي وايلز".

وأعرب ترامب عن تطلعه "إلى الاجتماع مع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قريبا، ولكن فقط عندما تكون الصفقة لإنهاء هذه الحرب نهائية أو في مراحلها النهائية".


الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
*.*.*