أوكرانيا توافق على اتفاق السلام الأمريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925e1eb85e2a8.00770423_mlkhginfepojq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 18:04
      
أفاد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News يوم الثلاثاء بأن الوفد الأوكراني وافق رسميا على شروط اتفاق السلام مع روسيا الذي اقترحته الولايات المتحدة، مع تحديد بعض التفاصيل.

ونقلت الشبكة عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته قوله: "لقد وافق الأوكرانيون على اتفاق السلام، هناك بعض التفاصيل الطفيفة التي يجب ترتيبها، لكنهم وافقوا على الاتفاق".



جاءت الموافقة الأوكرانية بالتزامن مع محادثات سرية أجراها وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول يوم الاثنين مع وفد روسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار جهود واشنطن المكثفة لإحياء عملية السلام.

وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة، والتي عرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، حيث تم حذف نقاط حساسة تتعلق بالعفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، إضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني مستقبلا.

ورغم الموافقة المبدئية، أشار فلاديمير زيلينسكي في خطاب ليلة الاثنين إلى أن هناك حاجة لمزيد من العمل على الخطة التي تم تعديلها خلال نهاية الأسبوع.

وفي أعقاب محادثات نهاية الأسبوع، صرح مسؤولون روس بأنهم لم يتلقوا أي تحديثات حول ما جرت مناقشته في جنيف أو التعديلات التي تمت عقب المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين.

وعند ختام محادثات جنيف، عاد روبيو إلى الولايات المتحدة، بينما سافر دريسكول إلى أبوظبي، حيث التقى يوم الاثنين سرًا بوفد روسي لمراجعة التعديلات التي أُدخلت على خطة الـ28 نقطة التي نوقشت في جنيف، وفقًا للمسؤول.


