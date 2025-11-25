سيف الدين الجزيري يتربع على عرش الهدّافين الأجانب في تاريخ الزمالك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69255eac35c994.39423682_iheklpngfmjoq.jpg width=100 align=left border=0>

أصبح المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري الهدّاف التاريخي للمحترفين في نادي الزمالك المصري، بعد تسجيله الهدف رقم 48 بقميص الفريق، في مباراة يوم الأحد 23 نوفمبر 2025 أمام زيسكو الزامبي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وبهذا الإنجاز، انفرد الجزيري بالرقم القياسي، متجاوزًا الهدّاف اليمني علي محسن الذي توقّف رصيده عند 47 هدفًا مع "القلعة البيضاء".









ومنذ التحاقه بالزمالك قادمًا من نادي المقاولون العرب، نجح الجزيري (32 عامًا) في فرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية، بفضل أهدافه الحاسمة وحضوره القوي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

