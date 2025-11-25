"اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك".. كاراكاس ترد على مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي

هاجم وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر قائلا: "أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية".



وجاءت تصريحات خيل ردا على ادعاءات ساعر التي قال فيها إن فنزويلا "زعزعت استقرار المنطقة بتسببها في أزمة لاجئين"، وإنها "تشكل حلقة الوصل بين حزب الله اللبناني وحماس واليمن". وقد أدلى ساعر بتلك التصريحات خلال خطاب أمام مجلسي النواب والشيوخ في باراغواي.



وقال خيل في منشور عبر منصة تلغرام إن ساعر "مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية"، مضيفا أن ما عليه فعله "ليس ذكر فنزويلا، بل الاستعداد للمثول أمام القضاء على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين".وتابع خيل قائلا: "اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر ومن يديك الملطختين بالدماء البريئة. نحن شعب يكافح من أجل سيادته ويدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، بينما أنت تمثل النقيض تماما".وأضاف: "لا يهمنا رأيك ولا تؤثر فينا خطابتك اليائسة، والشيء الوحيد المهم هو أنك عاجلا أم آجلا ستضطر للمثول أمام العدالة الدولية للمساءلة".ويقوم ساعر بزيارة رسمية إلى باراغواي، وهي الأولى له، ويرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال. وتشمل الزيارة لقاءات مع الرئيس سانتياغو بينيا ووزير خارجيته روبين راميريز.ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي بعد انتهاء زيارته لأسونسيون إلى الأرجنتين.