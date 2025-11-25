Babnet   Latest update 08:27 Tunis

تركيا تكشف تهريب 52 مليار دولار بسبب الرهانات غير القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ankara2016.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 06:22 قراءة: 1 د, 3 ث
      
كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجيوسمن أوغلو عن أرقام صادمة في حجم الأموال التي خرجت من تركيا خلال العام الماضي نتيجة الرهانات الرياضية غير القانونية.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة Fanatik، قال حاجيوسمن أوغلو:"تم تهريب 52 مليار دولار من تركيا إلى الخارج خلال العام الماضي بسبب الرهانات غير القانونية. مركز هذه العمليات ليس في تركيا، بل في أوروبا، ونيابتنا العامة تواصل التحقيق في الأمر. وكلما نجحنا في الحد من هذه الممارسات، كلما خدمنا المجتمع التركي بصورة أفضل".


وأضاف أن الاتحاد يعمل على "تنظيف الوسط الرياضي" من جميع المتورطين في هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن عملية التحقيق تمتد على نطاق واسع وتشمل مراجعة دقيقة للمعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر أطراف ثالثة.

كما أكد حاجيوسمن أوغلو أن الإنتربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يشاركان رسميا في التحقيقات، إلى جانب النيابة العامة التركية، في إطار تعاون دولي لمكافحة شبكات المراهنات المحظورة.

وكان الاتحاد التركي أعلن في وقت سابق عن إيقاف 102 لاعب بعد ثبوت تورطهم في المراهنات، بمدد تتراوح بين 45 يوما وعام كامل، إضافة إلى اعتقال 17 حكما على خلفية القضية.

وفي الأول من نوفمبر، فرض المجلس التأديبي للاتحاد عقوبات جديدة شملت 149 حكما من حكام الدرجات الاحترافية، حيث صدرت بحقهم قرارات إيقاف تتراوح بين 8 و12 شهرا بعد إثبات تورطهم في نشاطات تتعلق بالرهانات غير القانونية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319127


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
13°-11
13°-10
15°-9
17°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*