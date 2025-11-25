تركيا تكشف تهريب 52 مليار دولار بسبب الرهانات غير القانونية

كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجيوسمن أوغلو عن أرقام صادمة في حجم الأموال التي خرجت من تركيا خلال العام الماضي نتيجة الرهانات الرياضية غير القانونية.







وفي تصريحات نقلتها صحيفة Fanatik، قال حاجيوسمن أوغلو:"تم تهريب 52 مليار دولار من تركيا إلى الخارج خلال العام الماضي بسبب الرهانات غير القانونية. مركز هذه العمليات ليس في تركيا، بل في أوروبا، ونيابتنا العامة تواصل التحقيق في الأمر. وكلما نجحنا في الحد من هذه الممارسات، كلما خدمنا المجتمع التركي بصورة أفضل".وأضاف أن الاتحاد يعمل على "تنظيف الوسط الرياضي" من جميع المتورطين في هذه الأنشطة، مشيرا إلى أن عملية التحقيق تمتد على نطاق واسع وتشمل مراجعة دقيقة للمعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر أطراف ثالثة.كما أكد حاجيوسمن أوغلو أن الإنتربول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يشاركان رسميا في التحقيقات، إلى جانب النيابة العامة التركية، في إطار تعاون دولي لمكافحة شبكات المراهنات المحظورة.وكان الاتحاد التركي أعلن في وقت سابق عن إيقاف 102 لاعب بعد ثبوت تورطهم في المراهنات، بمدد تتراوح بين 45 يوما وعام كامل، إضافة إلى اعتقال 17 حكما على خلفية القضية.وفي الأول من نوفمبر، فرض المجلس التأديبي للاتحاد عقوبات جديدة شملت 149 حكما من حكام الدرجات الاحترافية، حيث صدرت بحقهم قرارات إيقاف تتراوح بين 8 و12 شهرا بعد إثبات تورطهم في نشاطات تتعلق بالرهانات غير القانونية.