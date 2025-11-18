Babnet   Latest update 16:36 Tunis

شوطة في نهار أحد بلاش كورة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62fd5c82e0aa80.02563801_foqihpkljemgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 15:36 قراءة: 1 د, 28 ث
      
محمد الحمّار

غايتي في هذا الأحد الfootball-free وإلا football-less شاهي نَضحك وندَخل شوية بهجة على المغرومين كيفي بالكورة وعداو نهار أحد ماسط لاسط بما أنو مانِك كورة.



يسامحوني بعض الأصدقاء والمعارف الليبية على خاطر الضحكة تخص معلق وأيضا حَكَم الماتش متاع الترجي والاتحاد العسكري بمناسبة تدشين هاك الاستاد التحفة، بما أنّ المعلق ليبي والحَكَم ليبي.

من ناحية المعلق، راني ماتش كامل وانا نغَزل وناكل في بعضي كيفاش مميش رقَد وقام يلقى روحو "ميمش" وكيفاش ال نيشي تكَربص وهَز روحو يلقى نفسو "قِنيش" وكيفاش بوزيان دار من هنا ودار من غادي دَزو خوه ياخي انتحل شخصية تدعى"بوزْيان" وكيفاش بوشنيبة لاطاح لا دَزوه تحَول إلى "بوشيبة" وكيفاش اللاعب الليفي ماثماش جملة في قاموس خونا وجارنا المعلق وكيفاش دياكيتاي ما نعرفش نسيت آش سماه. آما هاك الفزغول، الشنتي، الغشّير، اللي دخل مُعوض المعلق غاب عليه إسمو، وكانك من او بيلو
و فلوريون دانو حسب المعلق مادخلوش يلعبو جملة. تقول لعبة خمسة و ول.

النقطة المضيئة الوحيدة لخُونا المعلق هو وقت آنا نشوف في غوفة متاع شعر تشَبه لغوفة غيث الوهابي لكن مافيباليش اللي هو رجَع من الإعارة إلا وقت المعلق نطَق بكلمة "الوهابي". في هاذي يرحم الكِرش اللي تخَبط فيها.

آما كلمة الختام، بل صورة الختام، راهي تجي من عند الحكَم. هي كانت أحلى صورة ليّ، زيادة على حلاوة الملعب وحفاوة الاستقبال من طرف الأشقاء بالرغم من انو كان ماتش بلاش هَوية، الحلاوة هي أني ماتش كامل عديتو اربعين في الميا نتعَقل في شكون اللي مَس الكورة وشكون عطى تمريرة وشكون ضَيع هدف، وستين في الميا نتفرج في شورط الحكَم اللي يوصِل للرقبة متاعو في مستوى الصفارة. تالمون الراجل كان كابس روحو قُدام المنافس التونسي المشهور حتى لين الشورط قريب يطَرشق، قريب يِتكلاطا من الغبطة والسرور والاحتفاء.
ملاحظة: راني مانيش مَقعار، لكن ما يلِز للمُر كان اللي أَمَرّ مِنو: يوم أحد بلاش كورة ! إنشالله نسامحوهم، ويسامحوني.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318706


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
21°-13
22°-12
17°-10
14°-7
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   795,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*