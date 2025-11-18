البرلمان يشارك في مؤتمر الأطراف الثلاثين في الإتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بالبرازيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c97b88afaa5.50465241_fejhpolqmigkn.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك مجلس نواب الشعب، في شخص النائب عادل ضياف عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، في مؤتمر الأطراف الثلاثين في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيّرات المناخية، والاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في اتفاق باريس حول المناخ، الذي ينعقد بمدينة بيليم البرازيلية من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.



ويتناول المؤتمر مواضيع تتعلّق بحماية الغابات الاستوائية وخصوصا الأماوزن، والتخلّص التدريجي من الوقود الاحفوري، والتكيّف مع التغيّرات المناخية ، وتنفيذ تعهدات اتفاق باريس، وحقوق الشعوب الاصلية. كما يتمحور المؤتمر حول مسائل تهم العدالة المناخية، والزراعة والمدن والبنية التحتية المستدامة، والشفافية والمساءلة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.









وشارك ممثل البرلمان، في ورشة حول تأثيرات التغيرات المناخية على الفضاء النباتي وعلى غابات الأمازون وعلى السكان المحليين الأصليين. وتمّ خلالها التطرق إلى دور غابات الأمازون في تزويد الكرة الأرضية بالأكسيجين، وإلى مساهمة التشريعات والقوانين في حماية الحقوق البيئية للأجيال القادمة.



يشار الى أن تونس تشارك في هذا المؤتمر بوفد يترأسه وزير البيئة حبيب عبيد، ويضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومجلس نواب الشعب وعدد من الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وفريق المفاوضين الشبان.



